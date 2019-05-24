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Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin girişlerinde son 5 ayda yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri ile sakıncalı eşyalar sergilendi- Ekmek bıçağı, çakı, biber gazı, makas, kaşık, çatal, çekiç, balta, keser, muşta, kart görünümünde bıçak gibi 8 bin 500 parça eşyanın yer aldığı sergide, "samuray kılıcı", "motorlu testere" ile üzerinde "eğitim şart" yazan sopa dikkati çekiyor
 24 Mayıs 2019 12:32
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Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişlerindeki aramalarda ele geçirilen ve aralarında samuray kılıcı ve motorlu testerenin de bulunduğu 8 bin 500 parça suç aletli ile suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar sergilendi.

Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli adliyelerinin taşınmasıyla 5 blok şeklinde ve 360 bin metrekarelik alanıyla "dünyanın en büyük adliyesi" olarak 2013 yılında faaliyete başlayan Anadolu Adalet Sarayı'na girişler, üst düzey güvenlik kontrolü şeklinde yapılıyor.

Vatandaşlar adliye binasına, giriş kapılarına kurulan X-ray cihazlarından geçerek ve ayrıca güvenlik görevlilerince üst araması yapılmak suretiyle girebiliyor. Bunun yanında açık ve kapalı otoparklara da araçlar aranarak alınıyor.

Bu kapsamda, adliyeye girişlerde 2019 yılının 5 ayında vatandaşlardan ele geçirilen suç eşyaları, suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar ile otoparka giren araçlarda yakalanan eşyalar basına sergilendi.

Adalet Sarayı'ndaki Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, 8 bin 500 parça eşya yer aldı.

Sergilenenler arasında ekmek bıçağı, çakı, biber gazı, çatal, kaşık, makas, çekiç, balta, keser, satır, muşta, kart, kalem ve anahtar kalem görünümünde bıçak, elektro şok cihazı, sopa, sahte polis, özel harekat ve jandarma rozetleri gibi çok sayıda ilginç suç eşyası bulunuyor.

Öte yandan, sergilenen materyaller arasında bulunan "samuray kılıcı", "motorlu testere" ile üzerinde "eğitim şart" yazan sopa ise dikkati çekiyor.

Adliyede meydana gelebilecek asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla eğitim alan "efe" isimli köpek de sergide yer alıyor.

- Suç aletleri muhafaza altına alınıyor

Sergilenen suç aletlerine ilişkin açıklama yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Seçgin, Anadolu Adalet Sarayı'nın toplam 14 ilçede yaklaşık 6 milyon vatandaşa hizmet verdiğini söyledi.

Dünyanın en büyük adliyesi olarak bilinen Anadolu Adalet Sarayı'nın 5 ayrı bloktan oluştuğunu kaydeden Seçgin, yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan adliye binasına günlük 40 bin vatandaş ve avukatın giriş yaptığını anlattı.

Seçgin, adliyenin büyüklüğü dolayısıyla personel, avukat ve vatandaşların rahat ve beklemeden giriş yapabilmesi amacıyla 4 nizamiye girişi, 3 ayrı blokta ise 11 giriş kapısı bulunduğunu, adliyenin güvenliğini sağlamak amacıyla da 340 güvenlik görevlisinin çalıştığını kaydetti.

Adliye sarayının giriş kapılarında duyarlı kapılar ve X-ray cihazları ile yapılan kontroller neticesinde tespit edilen kesici, delici aletler ile materyallerin güvenlik personelince muhafaza altına alındığını aktaran Seçgin, silahtan sayıldığı tespit edilen materyallere ilişkin adli soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Otoparklara giriş yapan araçların da plaka tanıma ve araç altı görüntüleme gibi teknolojik cihazlar vasıtasıyla denetlendiğini, buradan ele geçen materyallerin de muhafaza altına alındığını dile getiren Başsavcıvekili Uğur Seçgin, "Suç teşkil etmeyen ancak suçta kullanılması muhtemel eşyalar güvenlik amacıyla emanet depolarımızda muhafaza altına alınmakta, çıkışta ise talep durumunda adliyemizin dışında ilgilisine teslim edilmektedir. Burada ise 2019 yılında aramalarda ele geçirilen ancak teslim alınmayan malzemeler sergilenmektedir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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