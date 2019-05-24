Savcı ve avukatın evlerinden tabanca çalmışlar
|24 Mayıs 2019 12:31
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İstanbul ve Yalova'da bazı evlerden silah, takı, elektronik malzeme ve para çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerine ait olduğu değerlendirilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 6 tabanca, bir tüfek, değişik çap ve markalarda 471 tabanca fişeği, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda televizyon, bahçe malzemesi ve jeneratör, 100 bin lira değerinde altın ve takı ile 18 bin lira ele geçirildi.
Operasyonda zanlılar Y.U, E.U, G.U, İ.U. ve E.U. yakalandı.
Tabancaları inceleyen ekipler, bunlardan 2'sinin İstanbul'da bir cumhuriyet savcısı ile avukatın, birinin ise Yalova il merkezinde emekli polisin evlerinden çalındığını belirledi. Diğer bir tabancanın ise emekli polise ait olduğu ve bununla ilgili kayıp başvurusunun bulunduğu tespit edildi.
Aramalarda, zanlıların hırsızlık yaparken kendilerini kamufle etmek için kullandığı giysiler de bulundu.
Polisin 9 evden hırsızlık olayını aydınlattığı operasyonda yakalanan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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