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Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu

Elazığ ve Tunceli'de terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
 24 Mayıs 2019 12:44
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Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri MLKP terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında Elazığ ve Tunceli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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