Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
|24 Mayıs 2019 12:59
|Yazdır
Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 30 adrese özel hareket timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç, "sallama" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.
Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, bir televizyon dizisinin müziği olan "Cendere" dinleyerek eylemlere gittiği teknik takibe yansıdı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ticareti yapma", "tefecilik", "yaralama" ve "cinsel saldırı" suçlarından adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası
24 Mayıs 2019 14:27
|Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
24 Mayıs 2019 14:20
|İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı
24 Mayıs 2019 14:15
|Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
24 Mayıs 2019 13:59
|'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı
24 Mayıs 2019 13:48
|10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama
24 Mayıs 2019 13:42
|Mersin merkezli 12 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu
24 Mayıs 2019 13:10
|Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi
24 Mayıs 2019 13:05
|Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar
24 Mayıs 2019 12:32
|Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu
24 Mayıs 2019 11:40