1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi. Bu direnmesinin sonunda ikimizi de bağlayıp yere yatırdılar. 'Kasada ne varsa alın götürün' dedim. Zehra Hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı
 24 Mayıs 2019 13:05
Yazdır
Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, 18 Mayıs'ta evlerinde eşi Zehra Sarar ile yaşadıkları soyguna ilişkin, "Zehra Hanım çok direndi. Bu direnmesinin sonunda ikimizi de bağlayıp yere yatırdılar. 'Kasada ne varsa alın götürün' dedim. Zehra Hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı." dedi.

Sümer Mahallesi'ndeki konutlarında gazetecilere açıklamalarda bulunan iş insanı Cemalettin Sarar, ramazan ayında üzüntü verici bir olay yaşadıklarını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Sarar, şöyle konuştu:

"Zehra Hanım çok direndi. Bu direnmesinin sonunda ikimizi de bağlayıp yere yatırdılar. 'Kasada ne varsa alın götürün' dedim. Zehra Hanım olmasaydı kurtulamazdık. Başka bir kadın olsa elini çıkaramazdı. Kasayı alıp götürdüler. Miktarı bilemiyoruz. Yüksek miktarda diyebiliriz. Yüklü miktarda döviz istediler. Bir milyon avro ve bir milyon dolar istediler. 'Hepsi fabrikada' dedik. 'Kasada ne varsa al git' dedim. Kasanın içinde dövizlerimiz vardı. Zehra Hanım'ın dövizleri ve ziynet eşyaları vardı. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Valimiz, Emniyet Müdürümüz, bakanlarımız bu işe eğildiler ve başarıyla yakaladılar. İnşallah başka arkadaşlarımıza, kimsenin başına gelmesin."

Evinde yabancı uyruklu çalıştıracaklara uyarılarda bulunan Sarar, "Emniyete haber vermeden yabancı uyruklu insanları almayın. Yabancı çalıştırmak gayet iyi ama böyle şeyler olunca... Buna benzer bir sürü şeyler oldu. Daha önce de ülkemizde yaşandı. İnsanları katleden birileri bile oldu." ifadelerini kullandı.

Eşinin daha çok direndiğini ve zanlıların onu darbettiğini belirten Sarar, şüphelilerin kendisi yerdeyken üzerine bastığını anlattı.

Cemalettin Sarar, olayla ilgili olarak kendilerini arayıp "geçmiş olsun" dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.

- "Anahtarın da kasanın da yerini biliyordu"

Zehra Sarar da o gece teravihin ardından eve geldiğini söyledi.

"Kış bahçesinde eşimle oturuyoruz. Sularımızı, haplarımızı içtik." diyen Sarar, şunları kaydetti:

"Başımı çevirdiğimde iki siyah giyimli, sadece gözleri gözüken iki adam... 'Cemalettin bunlar kim?' dedim. 'Sus' dediler. 'Sus' deyince 'Cemalettin Bey'e şaka mı yapacaklar, böyle de şaka mı olur?' diye düşündüm. İrkildim, tuhaf oldum. Cemalettin Bey bana doğru döndü, biri o sırada yukarı doğru çıkıyordu. Biri beni, diğeri de eşimi etkisiz hale getirip siyah plastik kelepçeyle ellerimizi ve ayaklarımızı bağladılar. Ben direndim. 'Ramazan mübarek günde hiç Allah korkunuz yok mu?' diye direnmeye başladım. Ayaklarım bağlı olduğu halde kurtulmaya çalıştım. Cemalettin Bey'i yukarı çıkardılar. Bana sürekli kasanın anahtarını sordular. Fabrikanın kasasında olduğunu söyledim. 'Kasayı olduğu gibi götürün' dedim. Tabii eski hizmetçi (Lulia D.) anahtarın da kasanın da yerini biliyordu."

Sarar, zanlıların doğrudan kasanın bulunduğu odaya gittiğini ifade etti.

Kasayı boşaltan şüphelinin, bunun dışındaki değerli eşyaları da aldığını söyleyen Sarar, "Daha sonra beni de yukarı çıkardılar. Cemalettin Bey'i yüzüstü yere yatırmışlar. Bana da 'Yat' dedi, ben biraz direndim. Ellerimizi ayaklarımızı arkadan yeniden bağlayıp birbirimize bantla bağladılar. Üzerimizden kilitlediler. Ses kesildi." diye konuştu.

Zehra Sarar, önce sağ kolunu ipten kurtardığını, daha sonra çekmecedeki makasa doğru hamle yapıp eşiyle birbirlerinin iplerini çözdükleri anlattı.

- "Eski hizmetçi iki ay evin çevresinde keşif yapmış"

Güvenlik görevlilerini aradığında personelin 3 zanlının peşinde olduğunu öğrendiğini dile getiren Sarar, şu bilgileri verdi:

"Bizi kim kurtardı, kapı nasıl açıldı, sonrasını hatırlamıyorum. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Emniyet Müdürü Engin Dinç geldi. Hastaneye gittim. Kötü bir gece geçirdik. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Beni darbettiler ancak direndim. Elimi ve kolumu bağlayan, eski hizmetçinin kocam diye tanıttığı sevgilisiymiş. Aksanından, ses tonundan o olduğunu anladım. Gözlerinden tanıdım. Ben silah görmedim ancak elinde kama gibi bir şey vardı.

Eski hizmetçi iki ay boyunca buraların keşfini yapmış, işi buymuş. Öleceğim aklıma gelir, öyle bir şey aklıma gelmezdi. Biz burada çok güvenlikli olduğumuzu düşünüyorduk. Soyguncular çıktıklarında kapıyı kapattılar, o an sadece kurtulmayı düşündüm. Psikolojik olarak çok etkilendik. Allah kimseye göstermesin böyle bir olayı. Hala ürküyorum, o anlar aklıma geldiği zaman bütün tüylerim diken diken oluyor. Evde yukarı tek çıkmaya korkuyorum."

Konutlarındaki güvenlik önlemlerine de değinen Sarar, daha sıkı tedbirler alacaklarını söyledi.

"Evde ne kamera ne alarm ne bekçi var." diyen Sarar, şunları ifade etti:

"Kapıda iki bekçi var. Biz güvendeyiz diye oturuyoruz. Adam karşıdan kendisine kapı açmış. Oradan elini kolunu sallayarak girdi. Anahtar kapının üzerinde. Moldovalı hizmetçi giderken zaten anahtarı yanında götürmüş. Teslim etmedi. Çalışırken sevgilisiyle kadın kendi aralarında güya kavga etmiş. Gece 02.00-03.00 gibi binmişler arabaya gitmiş, bir minibüsleri vardı. İki yıl önce iki ay kadar çalıştılar, bu sürede planladılar herhalde. Onlardan çalıştıkları sürede şüphe etmedik. Sonra anladık ki onların yerine gelen kadını takip etmişler. Bir gün çalışan kadın geldi, 'Birisi beni takip ediyor.' dedi. Daha önce Moldovalı hizmetçinin saçları sarıydı ta ki bu olaya kadar, sonra siyah yapmış saçlarını. Tabii orada otobüsler duruyor, işçiler akın gibi giriyor ya o, onların arasına karışmış girmiş.

Herkes fabrikaya giriyor. Bir tek bize gelen iki kadın buraya doğru yöneliyor. Onlar bayağı bir araştırma yapmışlar. Benim için çalınan her şey özel."

Zehra Sarar, merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediye ettiği altın yoncalı iki saatin de çalınan eşyalar arasında olduğunu söyledi.

Failleri bir an önce karşısında görmek istediğini belirten Sarar, "Ben de onu aynı şekilde yere yüzükoyun yatırıp üzerini tekmeleyeceğim. Emniyete de söyledim, geldiği zaman ona aynısını yapmak istiyorum. Bizi neden öldürmediler bilmiyorum, ben kadını tanıdım gözlerinden. Sanırım onları tanımadığımızı düşünerek bizi öldürmediler. Sesinden, gözünden tanıdım. Niyetleri olsa öldürürlerdi, ellerinde her şey vardı. Bundan sonra normal hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ev son sistem koruma sistemi yapılacak. Bir tek değişiklik o olacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası
24 Mayıs 2019 14:27		 Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
24 Mayıs 2019 14:20
İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı
24 Mayıs 2019 14:15		 Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
24 Mayıs 2019 13:59
'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı
24 Mayıs 2019 13:48		 10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama
24 Mayıs 2019 13:42
Mersin merkezli 12 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu
24 Mayıs 2019 13:10		 Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
24 Mayıs 2019 12:59
Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar
24 Mayıs 2019 12:32		 Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu
24 Mayıs 2019 11:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - CHP'den sandık kurulu itirazı14:20 - Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu14:15 - İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı14:11 - 'Öğretmen Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalı'14:06 - CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır14:05 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?14:04 - Ankara için sağanak ve dolu uyarısı14:04 - FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz14:03 - DBP İl Başkanına terör suçundan tutuklama14:00 - İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup
13:59 - Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor13:57 - Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?13:52 - FETÖ'den ihraç doktor yakalandı13:48 - 'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı13:47 - Geleceğin mesleği: Drone sürücülüğü13:44 - Akar: FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor13:42 - 10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama13:39 - Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Hemşire, doktor eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
Yerli tohum satana, neden ceza uygulanmaya başlandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Konum bildirimi 4
Hanımeli 6
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
Geçiştirilmek 2
ince düşünmek 3
giresunspor 2
Torpil 4
buz hokeyi federasyonu'nun yozgat'ı pilot il seçmesi 5
Uyku 3
tebessüm 2
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam