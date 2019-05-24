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Yeni bir memur sendikası kuruldu

Memurlara yönelik başkent Ankara'da Mil-Memursen ismiyle yeni bir sendika kuruldu.
 24 Mayıs 2019 13:26
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Yeni bir memur sendikası kuruldu

Genel adı MİL-MEMUR SEN olan sendikanın Sağlık iş kolunun adı MİL-SAĞLIK SEN. Sendika kurucu genel başkanı ise tanıdık bir isim. Eski Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Şenol GEMİCİ sendikanın sağlık iş kolunun başında. Sendikadan gelen açıklama şu şekilde;


Eklenen ve Özlenen Sendikacılık için Yola Çıkıyoruz

Yeniden hakkı ve adaleti haykırmak için yola çıkıyoruz. Hakkın ve Adaletin yeniden tesis edilmesi için yola çıkıyoruz... Beni hatırlayan yok mu? diye düşünen emekçi kardeşlerimizin sesine ses olmak için yola çıkıyoruz... Umudu tükenmişlerin, umudu olabilmek için yola çıkıyoruz... Yeni ve adil bir dünyanın kurulması için yola çıkıyoruz... Gönülleri fethetmek için, artık umut var, artık çare var, artık söyleyecek sözümüz var diyenlerle buluşuyoruz. Ahlaklı, adaletli ve liyakatli yeni bir kamu düzeni için yola çıkıyoruz... Meslektaşlarımızın ve evlatlarımızın geleceği için yola çıkıyoruz... Kırmak, dökmek için değil, yeniden inşa etmek için, sözümüzü duyup kalbi titreyenleri arıyoruz. Bu yola birlikte baş koyup, bu yoldan dönmeyecekler ile yola çıkıyoruz... Mesajımızı duyup gözü yaşaranlarla yola çıkıyoruz... Ama! diyenlerle değil, yeniden başlayanların yardımcısı Allah'tır diyenlerle yola çıkıyoruz. Hak ve Hukuk Mücadelesi yapacak gerçek sendikacılık için artık vakit tamam. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü Manevi, İlkeli, Liyakatli sendikacılık adına söyleyecek sözü olanlarla Ankara'da büyük istişare toplantısı için buluşuyoruz. Yüreğimize yürek koyacak, tüm kamu çalışanı memur arkadaşlarımızı bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz. Ayrıntıları, iletişim telefon numaralarını ve iletişim formuna www.milmemursen.com internet adresinden ulaşılabilir.

Memurlar.Net
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