Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 85.743,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.146,98 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,04 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 85.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisi ile ABD, Çin ve İran yetkililerinin ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısı üzerinde değişikliğe neden olabilecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 85.500 seviyesinin üzerinde alımların güçlenebileceğini, 82.500'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.