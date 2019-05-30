Devlet memuru, ücretsiz staj yapabilir mi?

SORU:Merhaba, ben bir devlet kurumunda devlet memuruyum. Kurumda gece bekçisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Bu Haziran ayında mezun olacağım. Mezuniyetten sonra 2 ay boyunca özel bir kurumda karşılıksız gönüllü staj yapmak istemekteyim. Mezun olacağım için okul sigorta yapamayacağını söyledi. İnternetten bakınca da memurun başka yerde sigortalı olamayacağı yazıyor. Staj yapacağım kurumda sigortasız staj yapamayacağımı söylüyor. Yasal olarak ben bu stajı nasıl yapabilirim? Lütfen bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bir çıkmazın içine düştüm. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesinde "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" düzenlenmiş, aynı kanunun 125. Maddesinde de bu yasağa uymayanlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması öngörülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda gönüllü-ücretsiz çalışma düzenlenmemiştir. Bu nedenle ülkemizde hukuken gönüllü-ücretsiz çalışma mümkün değildir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 12.05.2016 tarihli ve 2951 sayılı görüşünde mühendis olarak görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (E) Fıkrasına göre aylıksız izin kullanarak bu süre içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışamayacağı yönünde görüş bildirmiştir. Bu nedenle aylıksız izin alarak sigortalı staj yapmak da mümkün görünmemektedir.

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