1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet memuru, ücretsiz staj yapabilir mi?

Bu yazıda, kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının ücretsiz staj yapmalarının mümkün olup olmadığını irdeleyeceğiz.
 30 Mayıs 2019 10:05
Yazdır
Devlet memuru, ücretsiz staj yapabilir mi?

SORU:Merhaba, ben bir devlet kurumunda devlet memuruyum. Kurumda gece bekçisi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Bu Haziran ayında mezun olacağım. Mezuniyetten sonra 2 ay boyunca özel bir kurumda karşılıksız gönüllü staj yapmak istemekteyim. Mezun olacağım için okul sigorta yapamayacağını söyledi. İnternetten bakınca da memurun başka yerde sigortalı olamayacağı yazıyor. Staj yapacağım kurumda sigortasız staj yapamayacağımı söylüyor. Yasal olarak ben bu stajı nasıl yapabilirim? Lütfen bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Bir çıkmazın içine düştüm. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28. maddesinde "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" düzenlenmiş, aynı kanunun 125. Maddesinde de bu yasağa uymayanlar hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması öngörülmüştür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununda gönüllü-ücretsiz çalışma düzenlenmemiştir. Bu nedenle ülkemizde hukuken gönüllü-ücretsiz çalışma mümkün değildir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 12.05.2016 tarihli ve 2951 sayılı görüşünde mühendis olarak görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (E) Fıkrasına göre aylıksız izin kullanarak bu süre içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışamayacağı yönünde görüş bildirmiştir. Bu nedenle aylıksız izin alarak sigortalı staj yapmak da mümkün görünmemektedir.

DPB görüşü için tıklayın.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Toplu sözleşmede doğum yardımı günümüz şartlarına göre artırılmalı!
28 Mayıs 2019 14:06		 Norm kadroda boşalan kadro rektörlüğe aktarılacak!
25 Mayıs 2019 10:44
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
25 Mayıs 2019 00:13		 Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?
24 Mayıs 2019 13:57
CTE'den dikkat çeken görevde yüksekme tercih değişikliği
24 Mayıs 2019 09:51		 Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
23 Mayıs 2019 10:02
Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor
22 Mayıs 2019 14:04		 Müfettişin görev alanına giren bir konuda bilirkişi atanması zorunlu mudur?
22 Mayıs 2019 11:03
Yaz tatilinde askere gidecek öğretmenler maaş alabilir mi?
22 Mayıs 2019 10:02		 Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:10 - Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor11:02 - 'İstanbul'da otobüslerin gidiş-dönüş biletleri tükendi'11:01 - YÖK'ten, TYT sonrası ALES puan türü için önemli karar11:01 - TESK'ten LGS sınavı için şoför esnafına 'sessizlik' uyarısı11:00 - '149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'10:57 - YÖK'te devlet üniversitelerindeki idari personelin durumu görüşüldü10:47 - 'PTT Tüketici Kredisi' hizmete sunuldu10:41 - Kara havacılık davasında 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet10:35 - Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!10:32 - Başkentte otobüslerde 'öncelikli koltuklara' özel figür
10:31 - Gram altın 246 lira seviyelerinde10:29 - YEKA ihalesinde en düşük teklif Enerjisa'dan10:24 - 'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası10:18 - Kargı Kaymakamı hastaneye kaldırıldı10:12 - Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi10:12 - Beşiktaş'ta bazı sandık kurulu görevlileri siyasi parti üyesi çıktı10:10 - Dolar, 6 TL'nin altına indi10:10 - Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
Ek dersler cuma günü ödenecek
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
Ev fiyatını % 60 ucuzlatacak formül
YKS sınav giriş belgeleri açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tasavvuf 2
söz kesmek 2
sabun kokusu 1
split 2
kendi bilir 4
gerçek anlamını bilmediğimiz şifreli anonslar 1
ekrem imamoğlu 3
kuru temizleme 2
r yapmak 1
uzaklaşma isteği 1
SON İLANLAR
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 20 İşçi Alacak
İstanbul Kağıthane Turizm 2 İşçi Alacak
Mersin Toroslar Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam