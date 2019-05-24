1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız

Kağıthane'de muhtarlarla bir araya gelen çişleri Bakanı Süleyman Soylu, "8 bin bekçi daha alacağız. Sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz" dedi. Soylu ayrıca, İstanbulun dünyanın en temiz 3'üncü metropolü olduğunu söyledi
 24 Mayıs 2019 13:39
Yazdır
Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız

Bunları merkezlerimizle,karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz" dedi.

"Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden kolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3'üncü metropolü konumundadır.

"Türkiye'yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi.

Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz ve her türlü riski de alıyoruz ve şu da bilinmelidir ki Türkiye'yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna yönelik gerçekleşecek bir halel elbette ki hepimizi ve Türkiye'nin geleceğini ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar" şeklinde konuştu.

8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesislerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katıldı. Toplantıda konuşan Süleyman Soylu, İstanbul ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Ülkemizin, milletimizin menfaatleri dışında birtakım gelişmeler yüzyıllardır devam etmektedir. Türkiye'yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi.

"Türkiye'yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul "İpek Yolu"nun kalbidir. İstanbul'u haritadan çıkarılırsa doğu doğuluğunu, batı da batılığını kaybeder. Ne doğunun ne de batının bir anlamı kalmaz. Bu sebepledir ki hem ülkemize hem bu şehre yönelik hesaplar ve ülkemizin, milletimizin menfaatleri dışında birtakım gelişmeler yüzyıllardır devam etmektedir. Bugün yapılması gereken, buna karşı bir direnç ortaya koyabilmek ve bu direnci gerçekleştirebilmektir. 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da büyük bir terör olayı yaşanmadı. Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz ve her türlü riski de alıyoruz ve şu da bilinmelidir ki Türkiye'yi bugün ayakta tutan şey sandığın ve demokrasinin varlığıdır. Buna yönelik gerçekleşecek bir halel elbette ki hepimizi ve Türkiye'nin geleceğini ciddi bir şekilde sıkıntıya sokar" şeklinde konuştu.

"Asayiş konusunda alınacak önlemler hakkında bilgi verecek yeni bir sistem geliştiriyoruz"

Soylu, "Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız. Bir taraftan sokaklarda güvenliği, asayişi, gecenin huzurunu bekçilerle sağlıyoruz. Bunları merkezlerimizle, karakollarımızla entegre ederek bir mahallede bir semtte ne olduğunu, güvenlik ve asayiş konusunda hangi önlemleri alacağımızı takip eden yeni bir sistem ve anlayışı oluşturma anlamındaki irademizi ortaya koyuyoruz. Bu yeni sistemi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerimizde kullanmaya başlayacağız. İşlerimizi, hizmetlerimizi kolaylaştıracak, çağın gerekliliklerini karşılayacak uygulamalarımız olacak. Örneğin, uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili cep telefonlarıyla kullanılabilecek bir mobil yazılım projesini hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın mobil cihazlar üzerinden ihbarlarını çok rahat bir şekilde ortaya koyabilecekleri bir sistem oluşturduk" dedi.

"İstanbul dünyanın en temiz 3'üncü metropolü konumundadır"

Soylu, "Ben, annelerin çocuklarını hava kirliliğinden kolayı okula göndermek istemedikleri dönemleri hatırlıyorum. Şu an İstanbul dünyanın en temiz 3'üncü metropolü konumundadır. Önceden İstanbul'da 1000'in üzerinde otobüs vardı şimdi ise 6000'in üzerinde otobüs var. 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı olduğu zaman ortaya atılan dedikoduları çok net hatırlıyorum. Artık başı açık olanlar, etek giyenler otobüse binemeyecekler, haremlik-selamlık olacak ve İstanbul'da farklı bir ideoloji uygulanacak dedikoduları herkesin dilindeydi. Fakat son 25 yılda İstanbul dünyanın en özgür şehri oldu. İstanbul, kimsenin etnik kökenine, mezhebine, siyasal düşüncesine, inancına, yaşam tarzına müdahale edilmeyen bir şehir oldu" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den sandık kurulu itirazı
24 Mayıs 2019 14:25		 CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır
24 Mayıs 2019 14:06
FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz
24 Mayıs 2019 14:04		 Akar: FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor
24 Mayıs 2019 13:44
Fındık üretiminde hedef 1 milyon ton
24 Mayıs 2019 13:36		 Meclis komisyonu 'Mavi Balina'yı mercek altına aldı
24 Mayıs 2019 12:14
Dış politikanın cesur devlet adamı: Fatin Rüştü Zorlu
24 Mayıs 2019 11:51		 AK Parti'li Milletvekili Aksal: Türkiye, AB'ye hızlı trenle bağlanacak
24 Mayıs 2019 11:35
Feyzioğlu: Türkiye ittifakı sözünü çok önemsiyorum
24 Mayıs 2019 11:15		 CNN Türk, İmamoğlu'nu yalanladı
24 Mayıs 2019 10:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - CHP'den sandık kurulu itirası14:20 - Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu14:15 - İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı14:11 - 'Öğretmen Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalı'14:06 - CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır14:05 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?14:04 - Ankara için sağanak ve dolu uyarısı14:04 - FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz14:03 - DBP İl Başkanına terör suçundan tutuklama14:00 - İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup
13:59 - Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor13:57 - Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?13:52 - FETÖ'den ihraç doktor yakalandı13:48 - 'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı13:47 - Geleceğin mesleği: Drone sürücülüğü13:44 - Akar: FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor13:42 - 10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama13:39 - Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Hemşire, doktor eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
Yerli tohum satana, neden ceza uygulanmaya başlandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk sanat müziği 1
Konum bildirimi 4
affetmek 1
deniz 1
öğrenilmiş çaresizlik 1
kefernahum 1
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
çanakkale zaferi 1
fesleğen 2
Uyku 3
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam