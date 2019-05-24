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10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 19. Ceza Dairesi, Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin yerel mahkemece 9 sanığa verilen 60 bin 800'er lira adli para cezası ile 16 sanık hakkındaki beraat kararını onadı
 24 Mayıs 2019 13:42
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10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama

Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin ilk derece mahkemesi tarafından 9 sanığa verilen 60 bin 800'er adli para cezası ile 16 sanık hakkındaki beraat kararı onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Mart 2018'de karara bağlanan 25 sanıklı davaya ilişkin, sanık avukatları, müştekiler ve cumhuriyet savcısınca yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesinin kararında, yerel mahkemenin kurduğu hükümde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delil ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı kaydedildi.

Bu kapsamda tarafların yaptığı istinaf başvurularını esastan reddeden Ceza Dairesi, 9 sanığa uygulanan 60 bin 800'er liralık adli para cezası ile olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle 16 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında 9 sanık hakkında verilen ceza kesinleşti. Daire, 16 sanık hakkındaki kararını ise Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldı.

- Davanın geçmişi

Şişli'de 6 Eylül 2014'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu 10 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 sanık hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet vermek'' suçundan ayrı ayrı 2,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Açılan davaya ilişkin kararını 23 Mart 2018'de açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı'yı, "10 işçinin bilinçli taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını da sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu olmalarını göz önünde bulundurarak adli para cezasına çeviren heyet, her bir sanığın ekonomik durumlarına göre günlüğü 20 liradan, 3 bin 40 tam gün olmak üzere toplam 60 bin 800'er lira adli para cezasına çarptırılmasını kararlaştırmıştı.

Mahkeme heyeti, yargılanan diğer 16 sanık hakkında ise olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.
Anadolu Ajansı
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