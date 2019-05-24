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Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?

4 ila 6 Haziran arasına denk gelen Ramazan bayramında, memur maaşlarının bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor?
 24 Mayıs 2019 13:57
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Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?

Bilindiği üzere 4 ila 6 Haziran 2019 tarihlerine denk gelen Ramazan bayramı, hükümetin aldığı tatil kararıyla uzadı.

3 ve 7 Haziran da tatil edildiği için 9 günlük büyük bir tatil söz konusu..

Diğer taraftan emekliler için bayram ikramiyeleri, Ramazan bayramı öncesinde ödenecektir.

Memurlar, memur maaşlarının Ramazan bayramı öncesinde yatıp yatmayacağını merak etmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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