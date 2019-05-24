Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
|24 Mayıs 2019 13:59
|Yazdır
Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, yayınlarına iki yıl önce Türkiye'de getirilen erişim engeline karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.
Wikipedia'ya erişim Türk hükümetinin rahatsız olduğu iki içerik nedeniyle 29
Nisan 2017'de engellenmişti. Türk tarafı Wikipedia'dan söz konusu iki içeriğin
kaldırılmasını istemiş, bu gerçekleşmeyince de sitenin tamamına erişim engellenmişti.
İnternet ansiklopedisi Wikipedia gibi çeşitli projeleri bünyesinde bulunduran Wikimedia Vakfı yöneticisi Katherine Maher, kararı telekonferansla gazetecilere "Wikimedia Vakfı Türkiye'ye karşı AİHM'de dava açtı" diye duyurdu. Maher "bu kararın kolay alınmadığını" söyledi.
"TÜRKİYE'DE İÇ HUKUK YOLLARI DENENDİ"
Wikimedia Vakfı açıklamasında AİHM başvurusunun, erişim engelinin kaldırılması için iç hukuk yollarının denenmesi sonrasında yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada yerel mahkemelerin engelin kaldırılması için yapılan itirazları reddettiği, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya ise iki yıldır hala yanıt alınamadığı kaydedildi.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL SUÇLAMASI
Wikimedia Vakfı başvurusunda erişim engelinin, Avrupa Sözleşmesi'nin 10. Maddesi kapsamında garanti altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği belirtildi.
Yasağa gerekçe olan içeriklerde Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşı başlatan taraflardan biri olduğu ve terör örgütlerini desteklediği iddia ediliyor.
Wikimedia Vakfı hukuk direktörü Stephen LaPorte, Türk hükümetinin "bu sayfaların hangi kısmının iddia edildiği gibi yasadışı olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadığını" kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası
24 Mayıs 2019 14:27
|Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
24 Mayıs 2019 14:20
|İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı
24 Mayıs 2019 14:15
|'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı
24 Mayıs 2019 13:48
|10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama
24 Mayıs 2019 13:42
|Mersin merkezli 12 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu
24 Mayıs 2019 13:10
|Cemalettin Sarar: Zehra Hanım çok direndi
24 Mayıs 2019 13:05
|Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı
24 Mayıs 2019 12:59
|Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar
24 Mayıs 2019 12:32
|Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu
24 Mayıs 2019 11:40