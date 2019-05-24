İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN

Ülkemizin büyüyen vizyonuna katkı sunmak için görevlerine başlamanın heyecanı içinde olan biz danışmanlar olarak; 1141 iş ve meslek danışmanlığı alımı için başvuru sürecimizde 10 tercih hakkı mülakat öncesi verildiğinden ve yeterli başvuru sayının olmamasından dolayı mülakatımız belirli yerlere yığılma yaşanarak gerçekleşti. Bu durum ise 2016 KPSS puanıyla alımı gerçekleştirilmesi planlanan 1141 iş ve meslek danışmanlığı kadrosunda boşluğunun oluşmasına sebep oldu. Bu durum ise 7 yıldır bu alımı bekleyen ve ülkemizin istihdam hedeflerine katkı sunmayı isteyen iş ve meslek danışmanlarında yeni bir mağduriyet oluşturmuştur.

1141 iş ve meslek danışmanlığı alımı hedefiyle çıkılan süreç kadrosunu tamamlamadan eksik kalacaktır. Oluşan bu kadro boşluğunu ülkemizin ve milletimizin hizmetinde tam kadroyla başlamak için hali hazırda mülakata girmiş ve geçerli puanı alıp Yedek iş ve meslek danışmanlarının boş kalan kadrolara, daha önceki yıllarda yaptığınız gibi yedek adayların puan üstünlüğüne göre diğer tercihlerine atamasının yapılarak boş kadrolara yedek iş ve meslek danışmanlarının atanması için siz değerli Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Hepimiz 7 yıldır bu alımı sabırla bekledik. Birçok arkadaşımız mülakat sürecinde stres nedeniyle hayatında birçok olumsuzluklar yaşadı. Arkadaşımızın biri hamileyken bebeğini kaybetti başka bir arkadaşımız 10 günlük bebeğini bırakıp mülakata geldi. Maddi zorluklar yaşayan arkadaşlarımız borç paralar bulup sertifika yeniledi bazı arkadaşlarımızın mülakata gelirken giyecek kıyafeti yoktu... Biz yedek adaylar boş kontenjanlara yerleştirilmeyi en çok hak eden kişileriz.

Siz değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sayın Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK 'un bu konuya hassasiyet göstererek bize ülkemize hizmet etme şansı vereceğinize inanıyoruz. Yedek İş ve Meslek danışmanı adaylarının taleplerinin duyulması adına sayın devlet büyüklerimizin gerekli özveriyi göstereceğine inancımız tam.

Saygılarımızla...