1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup

 24 Mayıs 2019 14:00
Yazdır
İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN

Ülkemizin büyüyen vizyonuna katkı sunmak için görevlerine başlamanın heyecanı içinde olan biz danışmanlar olarak; 1141 iş ve meslek danışmanlığı alımı için başvuru sürecimizde 10 tercih hakkı mülakat öncesi verildiğinden ve yeterli başvuru sayının olmamasından dolayı mülakatımız belirli yerlere yığılma yaşanarak gerçekleşti. Bu durum ise 2016 KPSS puanıyla alımı gerçekleştirilmesi planlanan 1141 iş ve meslek danışmanlığı kadrosunda boşluğunun oluşmasına sebep oldu. Bu durum ise 7 yıldır bu alımı bekleyen ve ülkemizin istihdam hedeflerine katkı sunmayı isteyen iş ve meslek danışmanlarında yeni bir mağduriyet oluşturmuştur.

1141 iş ve meslek danışmanlığı alımı hedefiyle çıkılan süreç kadrosunu tamamlamadan eksik kalacaktır. Oluşan bu kadro boşluğunu ülkemizin ve milletimizin hizmetinde tam kadroyla başlamak için hali hazırda mülakata girmiş ve geçerli puanı alıp Yedek iş ve meslek danışmanlarının boş kalan kadrolara, daha önceki yıllarda yaptığınız gibi yedek adayların puan üstünlüğüne göre diğer tercihlerine atamasının yapılarak boş kadrolara yedek iş ve meslek danışmanlarının atanması için siz değerli Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Hepimiz 7 yıldır bu alımı sabırla bekledik. Birçok arkadaşımız mülakat sürecinde stres nedeniyle hayatında birçok olumsuzluklar yaşadı. Arkadaşımızın biri hamileyken bebeğini kaybetti başka bir arkadaşımız 10 günlük bebeğini bırakıp mülakata geldi. Maddi zorluklar yaşayan arkadaşlarımız borç paralar bulup sertifika yeniledi bazı arkadaşlarımızın mülakata gelirken giyecek kıyafeti yoktu... Biz yedek adaylar boş kontenjanlara yerleştirilmeyi en çok hak eden kişileriz.

Siz değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sayın Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK 'un bu konuya hassasiyet göstererek bize ülkemize hizmet etme şansı vereceğinize inanıyoruz. Yedek İş ve Meslek danışmanı adaylarının taleplerinin duyulması adına sayın devlet büyüklerimizin gerekli özveriyi göstereceğine inancımız tam.

Saygılarımızla...
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - CHP'den sandık kurulu itirazı14:20 - Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu14:15 - İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı14:11 - 'Öğretmen Meslek Kanunu ivedilikle çıkarılmalı'14:06 - CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır14:05 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuruda heyet raporu neden istenir?14:04 - Ankara için sağanak ve dolu uyarısı14:04 - FETÖ İmamı: Konuşursam, CHP kalmaz14:03 - DBP İl Başkanına terör suçundan tutuklama14:00 - İş ve meslek danışmanlarından Cumhurbaşkanına açık mektup
13:59 - Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor13:57 - Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?13:52 - FETÖ'den ihraç doktor yakalandı13:48 - 'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı13:47 - Geleceğin mesleği: Drone sürücülüğü13:44 - Akar: FETÖ ile mücadele bitmedi, devam ediyor13:42 - 10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama13:39 - Bakan Soylu: 8 bin bekçi daha alacağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Hemşire, doktor eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
Yerli tohum satana, neden ceza uygulanmaya başlandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türk sanat müziği 1
Konum bildirimi 4
affetmek 1
deniz 1
öğrenilmiş çaresizlik 1
kefernahum 1
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
çanakkale zaferi 1
fesleğen 2
Uyku 3
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam