Ankara için sağanak ve dolu uyarısı
Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor
|24 Mayıs 2019 14:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da önümüzdeki saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.
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