CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal kararının gerekçesine ilişkin "Yedi üyenin yazdığı gerekçe sadece 12 sayfadır ve tam bir hukuk skandalıdır. 12 Eylül'de TRT'ye çıkıp bildiri okuyan apoletli darbecilerle o gerekçeli karar arasında hiçbir fark yoktur. Bu bir darbedir. Birileri silahla yapmıştır, birileri de YSK eliyle bu darbeyi yapmıştır." dedi.

Ağbaba, CHP Ekonomi Masası yöneticileri ile Birleşik Metal-İş Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarete Ağbaba'nın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Orhan Sarıbal, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski DİSK Başkanları Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve aynı zamanda CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da eşlik etti.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ile yapılan görüşme sonrasında basın açıklaması yağan Ağbaba, "CHP'nin oluşturduğu Ekonomi Masası aylardır Türkiye'nin en önemli problemi belki de en yakıcı problemi olan ekonomik meselesini çözmek, çözüm üretmek ve sahadaki tespitlerini test etmek için çalışıyor." diye konuştu.

Ekonomi-hukuk ilişkisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba, bir ülkede hukuk güvence altındaysa, o ülkedeki ekonomik verileri, yabancı yatırımcı ile milli gelir yüksek olduğu gibi işsizliğin de düşük olduğunu söyledi.

Hukuk güvencesinin olmadığı yerde tam tersi durum yaşandığına dikkati çeken Ağbaba, dünyaya bakıldığında bunun örneklerinin olduğunu ifade etti.

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptaline dair açıkladığı gerekçeli karara da değinen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya şöyle bakıyor, ana muhalefet partisinin mazbatasının dahi hukuk güvencesi olmadığı ve sözde hukukçular eliyle gasbedildiği bir ülkede yabancı yatırımcı mahkemelere güvenerek gelip burada yatırım yapmaz. Hukuk güvencesinin olmadığı bir yerde mülkiyet hakkı da güvende değildir. Açıklanan gerekçeli karar, 'çalındı' denilen seçimle ilgili tüm iddiaları boşa çıkardığı gibi çalınan tek şeyin Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası ve uluslararası dünyada Türkiye'nin itibarı olduğunu açıkça ortaya koydu. Türkiye maalesef bu seçimde kazanmış olduğu itibarını da kaybetmiş oldu."

Ağbaba, seçimin iptal edilmesini isteyen YSK'nin 7 üyesinin 16 günde 12 sayfa gerekçe yazdığını belirterek, "AKP'liler, AKP'nin başvurmuş olduğu dilekçeyi gerekçe olarak göstermeye çalışıyor. Yedi üyenin yazdığı gerekçe sadece 12 sayfadır ve tam bir hukuk skandalıdır. 12 Eylül'de TRT'ye çıkıp bildiri okuyan apoletli darbecilerle o gerekçeli karar arasında hiçbir fark yoktur. Bu bir darbedir. Birileri silahla yapmıştır, birileri de YSK eliyle bu darbeyi yapmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız"

Türkiye'deki asgari ücretin uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'ya aykırı olduğunu öne süren Ağbaba, asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'da kötü ülke konumunda olduğunu ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında asgari ücret ortalamasının 5 bin lira olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yetkisi olmayan birisi kıdem tazminatı ile ilgili çalışma yapacağını söylüyor. Gelen her bakan kıdem tazminatına göz dikiyor. Çalışma yaşamını direkt ilgilendiriyor. Üç sendika konfederasyonun da karşı olduğu bir şey. Onların fikri alınmadan kıdem tazminatı ile ilgili bir değişikliğin yapılması doğru değildir, doğru da bulmuyoruz. Ayrıca kıdem tazminatı, maalesef işçinin elinde kalan son güvencedir. Biz parti olarak sendikaların 'evet' dediği şeye 'hayır', 'hayır' dediği şeye 'evet' demeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız. Sendikalarımız ne derse onu yaparız."

EYT'lilerin pazar günü miting yapacağını hatırlatan Veli Ağbaba, "EYT meselesi hükümet ve sarayın manipüle ettiği, aslında insanların kandırıldığı bir olaydır. EYT meselesi, insanlar maça girmiş, maçın 65. dakikasında kurallar değişiyor. 'Maç 90 dakika sürecek.' deniyor, sonra 'Maç 120 dakika sürecek.' deniyor. Maçın 65. dakikasında. Olay tamamen budur. EYT'lilerin sorunlarının çözümü için partimizin çalışmaları devam edecek." şeklinde konuştu.