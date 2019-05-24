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CHP'den sandık kurulu itirazı

Beykoz İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi
 24 Mayıs 2019 14:25
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CHP'den sandık kurulu itirazı

CHP, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin sandık kurullarındaki görevlerinden alınmasını talep etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında, kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirildiği gerekçesiyle Beykoz İlçe Seçim Kuruluna itiraz başvurusu yapıldı.

İtiraz başvurusuyla kamu görevlisi olmayan 4 kişinin, sandık kurullarındaki görevlerinden alınması talep edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Beykoz'da devlet memuru olmayanları sandık kurullarına üye yazıldıklarını tespit ettik. Bugün sandık kurullarıyla ilgili itirazlar için son gün. İstanbul'un tüm ilçelerinde incelemelerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz. Beykoz'da tespit ettiğimiz durumla ilgili hemen ilçe seçim kuruluna itirazda bulunduk. 23 Haziran'dan sonra mızıkçılık yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sandık sonuçlarında istediğini alamayan, siyaset sahnesinde aradığını bulamayanlar milletin iradesi dışında başka yollardan medet ummaktan vazgeçsin."
Anadolu Ajansı
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