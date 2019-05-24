Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası
|24 Mayıs 2019 14:27
|Yazdır
Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Ali Toraman (25), şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları, yaralanan polisler Yaşar Orman (37) ve Mevlüt Boğaz ile taraf avukatları katıldı.
"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan hapsi istenen Toraman, savunmasında, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.
"Bir insana kasıtlı olarak zarar veremem." ifadesini kullanan Toraman, "Yolda önüme bir kedi, köpek çıksa ona çarpmamak için direksiyonu çeviririm. Kimse trafikte kaza yapmak istemez. Onun için dua ediyorum. Cezaevinde kaldığım süre içerisinde kendimle muhakeme ediyorum. Dört yaşında oğlum var, zor durumda. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kararın ardından şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları gözyaşı döktü.
Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada, polis memuru Ali Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pendik'de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
24 Mayıs 2019 16:00
|2 polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı
24 Mayıs 2019 15:45
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor
24 Mayıs 2019 15:14
|Bakırköy Belediye Başkanı'na 10 ay hapis cezası
24 Mayıs 2019 14:29
|Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
24 Mayıs 2019 14:20
|İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı
24 Mayıs 2019 14:15
|Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
24 Mayıs 2019 13:59
|'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı
24 Mayıs 2019 13:48
|10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama
24 Mayıs 2019 13:42
|Mersin merkezli 12 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu
24 Mayıs 2019 13:10