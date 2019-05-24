1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakırköy Belediye Başkanı'na 10 ay hapis cezası

Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi
 24 Mayıs 2019 14:29
Yazdır
Bakırköy Belediye Başkanı'na 10 ay hapis cezası

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında bir işçinin hayatını kaybetmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin davada, 2 kişiye yönelik "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ve müşteki Mehmet Şeref Varan ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Bülent Kerimoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Müşteki Mehmet Şeref Varan'ın avukatı Caner Cetiz, Başkan Bülent Kerimoğlu'nun ceketini çıkartarak müştekiye doğru yürümesi neticesinde diğer sanıkları da azmettirdiğini savundu.

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun avukatı Mete Menekşe, müvekkilinin ceketini çıkarttığına dair görüntü olmadığını, taraflar arasında husumet olduğunu, yıkım sırasında da müştekilerin barikat kurarak, polisi içeri almayıp olay çıkardığını anlatarak, somut bir delil bulunmadığından müvekkilinin beraatini istedi.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar da beraat talebinde bulundu.

- Karar

Mahkeme, sanık Bülent Kerimoğlu ve Zeynal Öncü'yü, müştekiler Alper İnanç ve Yunus Çiçi'ye karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezalarını 6'şar aya çıkardı. Mahkeme, duruşmadaki iyi halleri sebebiyle sanıkların cezalarını ayrı ayrı toplam 10 aya düşürdü.

Mahkeme, Kerimoğlu'na verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı, diğer sanık Zeynal Öncü'nün ise cezasını erteledi.

Bir diğer sanık Özcan Şentürk'ü, müşteki Serhat Varan'a karşı "kasten yaralama" suçundan netice olarak 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

- 5 sanığın beraatine karar verildi

Sanık Bülent Kerimoğlu'nun müştekiler Mehmet Şeref Varan, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir'e karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, Kerimoğlu'nun ayrıca "tehdit" suçundan da beraatine hükmetti.

Mahkeme, Kerimoğlu'na, "hakaret" suçundan, hakaretin karşılıklı olduğu anlaşıldığından ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

Ayrıca mahkeme sanık Özcan Şentürk'ün müştekiler Mehmet Şeref Varan, Yunus Çiçi, Yalçın Tokdemir ve Alper İnanç'a karşı sübut bulmayan "kasten yaralama" suçundan beraatini kararlaştırdı.

Sanıklar Akın Güler, Ercan Gürünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın ve Yücel Durukan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmedildi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Aralık 2017'de Bakırköy Spor Vakfının kaçak inşaatının Bakırköy Belediyesince yıkılmaya başlandığı sırada bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bunun üzerine olay yerine giden sanıklar ile 2 müşteki arasında tartışma yaşandığı anlatılan iddianamede, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile yanındaki 7 sanığın nüfuzlarını kullanarak müştekileri darbettikleri, Kerimoğlu'nun müştekiler ve Alper İnanç'a sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu, "seni öldüreceğim" dediği kaydedilmişti.

İddianamede, 7 sanığın 5 kişiye karşı ''basit yaralama'' suçundan 2,5 yıldan 7,5'ar yıla, Bülent Kerimoğlu'nun ise 5 kişiyi ''basit yaralama'', 2 kişiye ''hakaret'' ve bir kişiye karşı ''tehdit'' suçundan 3,5 yıldan 13,6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pendik'de İETT otobüsünün feci kazası kamerada
24 Mayıs 2019 16:00		 2 polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı
24 Mayıs 2019 15:45
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor
24 Mayıs 2019 15:14		 Polisi şehit eden sürücüye 10 yıl hapis cezası
24 Mayıs 2019 14:27
Avukat ve bankacılara 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu
24 Mayıs 2019 14:20		 İntihar ettiği iple öz çekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı
24 Mayıs 2019 14:15
Wikipedia Türkiye'nin erişim engelini AİHM'e taşıyor
24 Mayıs 2019 13:59		 'Koşulsuz kredi' dolandırıcılarına operasyon 35 gözaltı
24 Mayıs 2019 13:48
10 kişinin öldüğü asansör kazasına İstinaf'dan onama
24 Mayıs 2019 13:42		 Mersin merkezli 12 ilde 'Ulusal Kimlik Marker' operasyonu
24 Mayıs 2019 13:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle16:09 - FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'a hapis16:00 - Pendik'de İETT otobüsünün feci kazası kamerada15:56 - Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var15:53 - Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı15:50 - 'Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz'15:47 - 'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'15:45 - 2 polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı15:36 - Meteorolojiden fırtına uyarısı15:34 - İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler
15:32 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasına devam edildi15:30 - Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 6 gözaltı15:27 - Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu15:23 - Motosiklet ambulanslar göreve başladı15:17 - Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı15:15 - TBMM'ye sunulan, askerlik teklifinin tam metni15:14 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor15:12 - İBB, 1.500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Doktor eşini bıçaklayan hemşireye adli kontrol
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne kurabiyesi 2
olympiakos'un küme düşürülmesi 1
ince düşünmek 2
tahammülsüzlük 1
Çok mu çok oluyoruz 3
deneme 2
kefernahum 1
kendi söküğünü dikememek 2
memurlar.net te ileti paylaşımı 2
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam