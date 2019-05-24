İBB, İmamoğlu'nun 'israf' ve 'borç' iddialarına tek tek yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "borç ve israf" ile ilgili iddialarına rakamlarla tek tek cevap verdi.

1- GENEL SEKRETERİN SADECE BİR ARACI VAR

Ekrem İmamoğlu: Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: İBB Genel Sekreteri'nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir.

2- 80 MİLYON TL WEB SİTESİNE ÖDENEN ÜCRET DEĞİL

Ekrem İmamoğlu: Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

3- ÖZEL KALEME 100'DEN FAZLA ARAÇ TAHSİS EDİLMEMİŞTİR

Ekrem İmamoğlu: Özel kaleme ait 100'den fazla araç tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğü'ne tahsisli araç bulunmamaktadır.

4- FİKİR PROJELERİ İSRAF DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon TL harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır. Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil İBB'nin tüm birimlerinde 150'den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret iddia edilen 226 milyon TL değil 50 milyon TL civarındadır.

5- İSKİ'DE 127 YÖNETİCİYE 874 MAKAM ARACI YOKTUR

Ekrem İmamoğlu: İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ'de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

6- İBB'DE 643 YÖNETİCİYE 1717 MAKAM ARACI YOKTUR

Ekrem İmamoğlu: İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: İBB'nin kiralık araç sayısı 1798'dir. İBB'de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. İşler için kullanılmaktadır.

7- İETT'DE 48 YÖNETİCİYE 150 ADET ARAÇ DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT'de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır.

8- İHTİYAÇ DIŞI ARAÇ İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB'de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir.

9- HİÇBİR VAKFA MALİ YARDIM YAPILMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır.

10- ARDA TURAN TRANSFERİ İÇİN İBB HALK EKMEK'TEN ÖDEME YAPILMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB Halk Ekmek AŞ,. Başakşehir Futbol Kulübü'ne Arda Turan transferi için 9 Milyon Euro verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Bazı basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek'ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

Ekrem İmamoğlu: Spor AŞ.-Okçular Vakfı'na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Spor İstanbul AŞ., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır.

12- YAKLAŞIK MALİYETTE YANLIŞLIK BULUNMAMAKTADIR

Ekrem İmamoğlu: İBB'de ihale rantına "yanlış" hesaplamayla fazla para vermişler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Mevzuata uygun olarak km. Birimi dikkate alınarak elde edilen yaklaşık maliyet tutarı: 56.370.232,17 TL'dir. Bu tutar içerisinde personel taşıma işi için 362 adet iş kalemi toplamı: 52.936.732,17 TL'dir. 363'üncü iş kalemi olarak şehir içi ve şehir dışı otobüs kiralanması olmak üzere toplamda 900.000 kilometrelik mesafe için ise fiyat: 3.433.500,00 TL'dir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yanlışlık söz konusu değildir. Sayıştay'a cevaben bildirilmiştir.Beyaz masa gezileri için ise, 2017 yılı Sayıştay raporu cevabına istinaden "fazla ödemeye mahal verilmediği" açıkça yazmaktadır. Fazla ödeme kesinlikle söz konusu değildir.

13- FETÖ'YE SEHVEN PARA ÖDENDİĞİ DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: Sayıştay raporu: İBB, FETÖ'ye sehven para aktardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Beyaz masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

14- İBB'NİN BORÇ ORANI 20 KAT ARTMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB'nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB'nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır"