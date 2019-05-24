1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, İmamoğlu'nun 'israf' ve 'borç' iddialarına tek tek yanıt verdi

İBB, Ekrem İmamoğlu'nun "Borç ve israf" İddialarına tek tek yanıt verdi!
 24 Mayıs 2019 14:30
Yazdır
İBB, İmamoğlu'nun 'israf' ve 'borç' iddialarına tek tek yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "borç ve israf" ile ilgili iddialarına rakamlarla tek tek cevap verdi.

1- GENEL SEKRETERİN SADECE BİR ARACI VAR

Ekrem İmamoğlu: Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: İBB Genel Sekreteri'nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir.

2- 80 MİLYON TL WEB SİTESİNE ÖDENEN ÜCRET DEĞİL

Ekrem İmamoğlu: Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

3- ÖZEL KALEME 100'DEN FAZLA ARAÇ TAHSİS EDİLMEMİŞTİR

Ekrem İmamoğlu: Özel kaleme ait 100'den fazla araç tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB Özel Kalem Müdürlüğü'ne 8 adet araç tahsislidir. Bunun dışında Özel Kalem Müdürlüğü'ne tahsisli araç bulunmamaktadır.

4- FİKİR PROJELERİ İSRAF DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon TL harcanmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır. Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil İBB'nin tüm birimlerinde 150'den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret iddia edilen 226 milyon TL değil 50 milyon TL civarındadır.

5- İSKİ'DE 127 YÖNETİCİYE 874 MAKAM ARACI YOKTUR

Ekrem İmamoğlu: İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ'de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

6- İBB'DE 643 YÖNETİCİYE 1717 MAKAM ARACI YOKTUR

Ekrem İmamoğlu: İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: İBB'nin kiralık araç sayısı 1798'dir. İBB'de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120'dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. İşler için kullanılmaktadır.

7- İETT'DE 48 YÖNETİCİYE 150 ADET ARAÇ DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 adet kiralık makam aracı var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. İETT'de 76 yönetici vardır ve farklı segmentlerde 76 adet makam aracı bulunmaktadır.

8- İHTİYAÇ DIŞI ARAÇ İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: İhtiyaç dışı araç masrafı yıllık 120 milyon TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB'de ihtiyaç dışı araç söz konusu değildir.

9- HİÇBİR VAKFA MALİ YARDIM YAPILMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB vakıf ve derneklere yüz milyonlarca para yardımı yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB tarafından hiçbir vakfa nakit yardımı yapılmamıştır.

10- ARDA TURAN TRANSFERİ İÇİN İBB HALK EKMEK'TEN ÖDEME YAPILMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB Halk Ekmek AŞ,. Başakşehir Futbol Kulübü'ne Arda Turan transferi için 9 Milyon Euro verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Bazı basın yayın organları tarafından Arda Turan transferi için İstanbul Halk Ekmek'ten 9 Milyon Euro ödendiğine dair iddialar kesinlikle yalandır. Halk Ekmek tarafından Arda Turan transferi için herhangi bir kişi veya kulübe hiçbir şekilde tek bir lira ödenmemiştir.

11- SPOR A.Ş.'NİN OKÇULUK EĞİTİMİ ÇALIŞMASI YOKTUR

Ekrem İmamoğlu: Spor AŞ.-Okçular Vakfı'na okçuluk eğitimi altında ihale veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Spor İstanbul AŞ., iddia edildiği gibi okçuluk eğitimi veya başka bir isim altında herhangi bir çalışma yapmamaktadır. Bu konuda herhangi bir planlama da söz konusu değildir. Dolayısıyla herhangi bir vakıf ile okçuluk eğitimi altında bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır.

12- YAKLAŞIK MALİYETTE YANLIŞLIK BULUNMAMAKTADIR

Ekrem İmamoğlu: İBB'de ihale rantına "yanlış" hesaplamayla fazla para vermişler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Mevzuata uygun olarak km. Birimi dikkate alınarak elde edilen yaklaşık maliyet tutarı: 56.370.232,17 TL'dir. Bu tutar içerisinde personel taşıma işi için 362 adet iş kalemi toplamı: 52.936.732,17 TL'dir. 363'üncü iş kalemi olarak şehir içi ve şehir dışı otobüs kiralanması olmak üzere toplamda 900.000 kilometrelik mesafe için ise fiyat: 3.433.500,00 TL'dir. Dolayısıyla yaklaşık maliyette yanlışlık söz konusu değildir. Sayıştay'a cevaben bildirilmiştir.Beyaz masa gezileri için ise, 2017 yılı Sayıştay raporu cevabına istinaden "fazla ödemeye mahal verilmediği" açıkça yazmaktadır. Fazla ödeme kesinlikle söz konusu değildir.

13- FETÖ'YE SEHVEN PARA ÖDENDİĞİ DOĞRU DEĞİLDİR

Ekrem İmamoğlu: Sayıştay raporu: İBB, FETÖ'ye sehven para aktardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -Beyaz masa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! Hiçbir ödeme yapılmamıştır.

14- İBB'NİN BORÇ ORANI 20 KAT ARTMAMIŞTIR

Ekrem İmamoğlu: İBB'nin borcu son 5 yılda 20 kat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açıklaması: -İBB'nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır"
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
49 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle
24 Mayıs 2019 16:11		 Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var
24 Mayıs 2019 15:56
Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı
24 Mayıs 2019 15:53		 'Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz'
24 Mayıs 2019 15:50
'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'
24 Mayıs 2019 15:47		 Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı
24 Mayıs 2019 15:17
Erdoğan: Bu işi hırsızlara bırakmayacağız
24 Mayıs 2019 15:04		 'Dersim' kararı için Vatan Partisinden suç duyurusu
24 Mayıs 2019 14:47
CHP'den sandık kurulu itirazı
24 Mayıs 2019 14:25		 CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır
24 Mayıs 2019 14:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:11 - İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle16:09 - FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'a hapis16:00 - Pendik'de İETT otobüsünün feci kazası kamerada15:56 - Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var15:53 - Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı15:50 - 'Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz'15:47 - 'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'15:45 - 2 polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı15:36 - Meteorolojiden fırtına uyarısı15:34 - İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler
15:32 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasına devam edildi15:30 - Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 6 gözaltı15:27 - Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu15:23 - Motosiklet ambulanslar göreve başladı15:17 - Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı15:15 - TBMM'ye sunulan, askerlik teklifinin tam metni15:14 - Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanıyor15:12 - İBB, 1.500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Doktor eşini bıçaklayan hemşireye adli kontrol
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fark etmek 1
pişman olmak istemeyenlere tavsiyeler 3
Oğuz Atay 2
En sık söylenen yalanlar 4
hevesle başlayıp yarım bırakmak 4
hiçbir şeyden mutlu olamamak 6
karaoke 2
kavun 2
tutun kolonyasi 4
kim jong un 3
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam