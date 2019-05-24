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Gri listedeki teröristin yakalanma anı güvenlik kamerasında

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında önceki gün bir HES şantiyesinde yakalanan gri listedeki teröristin yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı
 24 Mayıs 2019 14:33
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Gri listedeki teröristin yakalanma anı güvenlik kamerasında

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan ve yiyecek istemek için gittiği hidroelektrik santrali şantiyesinde çalışanlara kendisini 'doğa gezgini' olarak tanıtan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın düzenlenen operasyonla yakalanma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde HES çalışanlarıyla masada oturan teröriste odaya giren elleri silahlı güvenlik güçlerinin gözaltına alma anı yer alıyor. Karşısında güvenlik güçlerini gören teröristin şaşkınlığı dikkat çekerken, ardından da yere yatırılarak aranması görülüyor.

Öte yandan PKK'lı teröristin yoğun olarak kullandıkları Gümüşhane-Giresun sınırındaki geçiş güzergahlarını ve bölgedeki sığınakları jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenilirken, Aslan'ın sırt çantası ve silahı da bu yer göstermelerinde ele geçirildi.


Gri listedeki terörist böyle yakalandı!
İhlas Haber Ajansı
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