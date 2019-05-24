Danıştay 9. Daire Başkanlığına Gençbay seçildi
|24 Mayıs 2019 14:50
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Danıştay Üyesi Abdurrahman Gençbay, Danıştay Genel Kurulu tarafından 9. Daire Başkanlığına seçildi.
Danıştay Genel Kurulunca boş bulunan Danıştay 9. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı.
Seçim sonucunda Abdurrahman Gençbay, Daire Başkanı oldu.
Trabzon Sürmene'de 1967'de dünyaya gelen Gençbay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987'de, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004'te mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı "Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar" başlıklı tezi ile tamamlayan Gençbay, Halkbank'ta sözleşmeli personel olarak görev yaptı, Sakarya, Ankara ve Konya Vergi Mahkemesi üyeliği görevlerinde bulundu. 2001'de Danıştay Tetkik Hakimliğine, 2008'de Danıştay Savcılığına atandı. 2010'da Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilen, 2014'te Danıştay üyeliğine seçilen Gençbay, 4 Nisan 2016-11 Şubat 2019 tarihlerinde Danıştay Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
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