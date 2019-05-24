Ankara'yı dolu vurdu, araçların camı kırıldı

Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da önümüzdeki saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.

BEYPAZARI'NI DOLU VURDU

Beypazarında öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı ile her yer beyaza bürünürken ağaçlar ve ekili araziler olumsuz etkilendi.