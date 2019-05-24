Ankara'yı dolu vurdu, araçların camı kırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili olurken meteorolojiden de uyarı geldi. Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor
|24 Mayıs 2019 15:00
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Ankara'da, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da önümüzdeki saatlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekiyor.
BEYPAZARI'NI DOLU VURDU
Beypazarında öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı ile her yer beyaza bürünürken ağaçlar ve ekili araziler olumsuz etkilendi.
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