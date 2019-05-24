İBB, 1.500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapacak

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "BEM-BİR-SEN İstanbul İftarı ve Sosyal Denge Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi. Törene; AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB yöneticileri, binlerce İBB çalışanı ve davetliler katıldı.

USLU: "YENİ SÖZLEŞMEDEN ÇOK MUTLUYUZ"

İftarın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Uslu, "Binali beye iftar davetimizi kabul edip, katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Davetimizin sebebi şudur; İBB'de çalışan 2 bine aşkın memurumuzun kreşle alakalı zimmetini durduran, TBMM'de attığı imzayla bunu kanunlaştıran Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Memur kardeşlerimizin hak kaybını gideren bu yeni sözleşmeye destek olan tüm İBB yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burada çalışanın hakkını koruyan, savunan bir irade gördük. Ancak 'Mart'ın sonu bahar' olacak diyenler nice hayatları kışa çevirdi. Demokrasi, adalet, hak, hukuk naraları atanlar Bilecik Belediyesi'nde 6 bin 500 kardeşimizi işten çıkardılar. Maske düştü, gerçekler göründü. Biz, her zaman işçinin hakkını koruyan, savunan iradeyi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BARAÇLI: "AYLIK 1.500 TL VE 3 İKRAMİYE"

Sözleşmenin detaylarını paylaşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ ile İETT'de çalışan 13 bini aşkın memura müjdeli haberler verdi. Baraçlı, "Memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, İETT ve İSKİ çalışanlarımızla beraber dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın yaşam standartları bizim için çok önemli. Sendikamızla 3-4 aydır görüşüyorduk. Bu görüşmeler neticesinde SDS ödemelerini aylık 1.500 TL (brüt) olarak belirledik. Bugün imzaladığımız sözleşme protokolü ile de "Sözleşme İkramiyesi" olarak 1.000 TL (net) ikramiye vereceğiz. Önümüzdeki Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ise 1.000'er TL (net) "Bayram İkramiyesi" ödenecek. Sözleşme 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olacak. Bu nedenle aradaki fark da hesaplanıp ekstra olarak hesaplarınıza yatırılacak" müjdesini verdi.

YILDIRIM: "BELEDİYEDE KADRO MAĞDURİYETİ YAŞAYANLARIN SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Aynı iş yerinde çalışanların farklı muameleye tabi tutulması olmaz, bu haksızlık giderilecek diyen Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin" dedi.

YILDIRIM: "İTFAİYECİLİĞİ MESLEK OLARAK TANIMLAYACAĞIZ"

Seçimlerin ardından gece gündüz demeden çalışacağını söyleyen Binali Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz" diye konuştu. Yıldırım'ın "İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız?" sorusunu davetliler büyük bir coşkuyla "Hazırız" şeklinde yanıtladı.

SDS'DEN Yararlanacak personel sayısı:

İBB: 10 bin 463

İSKİ: 2 Bin 492

İETT: 726

Toplam: 13 bin 681 kişi

Sözleşmeye göre SDS haricinde memurlara 3 ayrı ikramiye verilecek;

31 Mayıs 2019'da Sözleşme ikramiyesi: 1.000 TL (net)

Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1.000 TL (net)

Kurban Bayramı ikramiyesi: 1.000 TL (net)

Süresi sona eren sözleşmeye göre personel yılda ortalama 950 TL almıştı. İmzalanan yeni sözleşme ile ortalama SDS ödemesi aylık 1.500 TL'ye (brüt) yükseltildi.

SDS sözleşmesindeki sosyal yardım ve destekler;

İBB, İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü çalışanları, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve iştiraklerine bağlı spor tesislerinden indirimli olarak faydalanacak.

İBB, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü personeline Şehir Tiyatroları sahnelerinde % 25 indirim uygulanacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlar 1 (bir) gün idari izinli sayılacak.