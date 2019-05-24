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TBMM'ye sunulan, askerlik teklifinin tam metni

Dün TBMM komisyonunda kabul edilen askerlik kanun teklifinin tam metnini yayımlıyoruz.
 24 Mayıs 2019 15:15
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TBMM'ye sunulan, askerlik teklifinin tam metni

65 maddelik yeni askerlik sistemini içeren kanun teklif Meclis komisyonunda kabul edilmişti.

Teklifle 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır.

TBMM'ye sunulan 65 maddelik kanun teklifini görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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