Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı
|24 Mayıs 2019 15:17
|Yazdır
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren zabıta ekiplerine tepki göstererek eylem yapan esnaf kendini yakmaya çalıştı. Esnafı ikna eden Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tezgahtaki domatesleri de satarak ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Duruma tepki göstererek elindeki benzin dolu bidonla kendini yakmaya çalışan Hüseyin D.'yi Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz zor da olsa ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnafın belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahını gören Başkan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara tezgahtaki domatesleri satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti.
Belediye Başkanı Yavuz, "Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, esnaf kardeşimiz herhalde Ramazan'ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişiyor. Geldik, görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım" dedi.
Bu tür eylemlerin olabileceğinin altını çizen Başkan Yavuz, yaşanacak bu tip olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracaklarını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle
24 Mayıs 2019 16:11
|Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var
24 Mayıs 2019 15:56
|Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı
24 Mayıs 2019 15:53
|'Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz'
24 Mayıs 2019 15:50
|'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'
24 Mayıs 2019 15:47
|Erdoğan: Bu işi hırsızlara bırakmayacağız
24 Mayıs 2019 15:04
|'Dersim' kararı için Vatan Partisinden suç duyurusu
24 Mayıs 2019 14:47
|İBB, İmamoğlu'nun 'israf' ve 'borç' iddialarına tek tek yanıt verdi
24 Mayıs 2019 14:30
|CHP'den sandık kurulu itirazı
24 Mayıs 2019 14:25
|CHP'li Ağbaba: Birileri YSK eliyle darbe yapmıştır
24 Mayıs 2019 14:06