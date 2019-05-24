Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda 6 gözaltı
Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı
|24 Mayıs 2019 15:30
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Gaziantep ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Gaziantep ve Adana'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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