Meteorolojiden fırtına uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor
|24 Mayıs 2019 15:36
|Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler
24 Mayıs 2019 15:34
|Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
24 Mayıs 2019 15:27
|Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada
24 Mayıs 2019 15:08
|Ankara'yı dolu vurdu, araçların camı kırıldı
24 Mayıs 2019 15:00
|Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu
24 Mayıs 2019 14:56
|Ankara için sağanak ve dolu uyarısı
24 Mayıs 2019 14:04
|Bu kentte iftar yemekleri fırında pişiyor
24 Mayıs 2019 12:02
|Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada
24 Mayıs 2019 12:00
|'Mor Beyin' mağduru hakime adliyede veda
24 Mayıs 2019 08:16
|İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı
24 Mayıs 2019 07:50