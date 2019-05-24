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2 polis memurunu yaralayan zanlı tutuklandı
Otomobiliyle 2 polis memuruna çarparak yaralayan zanlı tutuklandı
|24 Mayıs 2019 15:45
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobiliyle 2 polis memuruna çarparak yaralayan şüpheli tutuklandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Erdem H'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Hıdırağa Mahallesi'nde yakalama kararı bulunan O.Ç'yi gözaltına almaya çalışan iki polis memuruna kullandığı otomobille çarparak yaralayan Erdem H, polis ekiplerince vurularak yakalanmış ve hastaneye götürülmek istenirken kaçmıştı. Zanlı, daha sonra ekipler tarafından yakalanmıştı.
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