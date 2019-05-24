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'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: Ordu'muzda hem turizm ve tarım alanında uygulanacak hem de yaşam kalitesini artıracak diğer projelerde Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak
 24 Mayıs 2019 15:47
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'Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak'

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhangxiaolong Freddie ve ekibi, Turkcell Account Direktörü Lite Peter, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyada "Endüstri 4.0" diye adlandırılan büyük bir akımın olduğunu belirtti.

Ordu'da akıllı sistemlere yönelik yüksek verimli ve yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Mehmet Hilmi Güler, şunları kaydetti:

"Ordu'yu akıllı ve dijital bir şehir yapmak istiyoruz. Bu konuda Ordu önemli bir il olarak seçildi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ve Turkcell arasında anlaşma imzaladık. Aynı zamanda Huawe'nin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum çalışması olacak. Ordu'muzda hem turizm ve tarım alanında uygulanacak hem de yaşam kalitesini artıracak diğer projelerde Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak. Ordu'nun geleceğini birlikte yazacağız."

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhangxiaolong Freddie ise Huawei'nin güçlü bir firma olduğunu söyledi.

Zhangxiaolong, "Huawei'nin teknolojisini kullanarak ne gibi iş birlikleri yapabiliriz, bu güçten Ordu nasıl yararlanabilir, Ordu'nun dijitalleşmesine ne gibi katkıda bulunabiliriz gibi hususlarda başkanımız ile bir araya geldik. Ordu ile beraber Türkiye'de birçok partnerimiz var. Ordu'nun akıllı ve dijital bir şehir olması yolunda adımlar atıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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