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Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı

Tunceli Belediyesinin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu
 24 Mayıs 2019 15:53
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Komünist başkanın 'Dersim' kararı mahkemeye takıldı

7 Mayıs'ta Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan toplantıda belediye hizmet binasında "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alındı. Bu karar üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Maçoğlu'nu seçimden önce destekleyenlerin de aralarında bulunduğu ülke genelinde bir çok kişi bu duruma karşı çıkarak tepkilerini dile getirildi.

Valilik başvurdu, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Meclis kararının Tunceli Valiliği'ne gelmesi üzerine aynı gün valilik, Tunceli Belediye Başkanlığı'ndan "Tunceli" ibaresinin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılmasına dair karar aldığını anımsatarak söz konusu belediye meclisi kararının hukuka ve yasal mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle Erzincan İdare Mahkamesi'ne gönderilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulundu.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başvuruyu göndermesi üzerine kararı görüşen Erzincan İdare Mahkemesi, işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme itiraz için 7 gün süre verdi

Mahkemenin kararında, "Tunceli Belediyesi hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine 'Dersim' ibaresinin yazılmasına dair dava konusu işlemin yerine getirilmesi halinde doğacak zararın kamunun menfaati ve işlemin etki alanı dikkate alındığında giderilemeyeceği, için gereken koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır. Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp, yada savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusunu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 sayılı Kanun'un 27/5 maddesi uyarınca savunma ve ara kararına cevap verilmesi için davalı idareye 15 gün süre tanınmasına, iş bu kararın tebliğ edilmesine, 7 gün içinde Erzurum İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmaz üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

İhlas Haber Ajansı
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