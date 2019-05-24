Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Cuma namazını Beyoğlu Arap Camii'nde kıldı. 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında yine kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiği yönünde çıkan iddialara cevap veren Yıldırım, "İtiraz etsinler değiştirsinler. Bunu değiştirecek zaman var. İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var" dedi
|24 Mayıs 2019 15:56
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Beyoğlu Arap Camii'inde kıldı. Yıldırım, namaz sonrasında Perşembe Pazarı esnafını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
"Kamu görevlisi ihtiyacın 7 katı var İstanbul'da"
23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarında yine kamu görevlisi olmayanların görevlendirdiği yönünde çıkan iddialara cevap veren Binali Yıldırım, "İtiraz etsinler değiştirsinler. Şimdi veriliyor listeler önceden verilmiyordu. Önce yanlış yaptıkları için şimdi seçim kurulu karar aldı. Partilere veriyor. Partilerde ona bakıyor uymayanları değiştiriyor. Bu normal bir şey. Bunu değiştirecek zaman var. İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var" diye konuştu.
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