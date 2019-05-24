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İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: (Rakibiyle televizyon programına katılıp katılmayacağına ilişkin) Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle
 24 Mayıs 2019 16:11
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İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile bir televizyon programına katılıp katılmayacağına ilişkin "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle." dedi.

İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşlarla buluştu.

Ekrem İmamoğlu'nun pazara geldiğini gören vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çekerken, esnaf ve kimi vatandaşlar ise lehine sloganlar attı.

Pazarı gezip vatandaşlarla konuştuktan sona gazetecilerin sorunlarını cevaplayan İmamoğlu, ''Vatandaşlar ekonomik vaatlerinizi merak ediyor?'' sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Elbette ekonomik sıkıntılar üst seviyede. Biz de ekonomi öncelikli politikalarımızı anlatıyoruz. Toplumun bu sıkıntılı günlerini paylaşmamız gerekiyor. Onu öncelediğimizi herkes biliyor. Keşke şu günler bu politikaların uygulandığı günler olsaydı. Ama ne yazık ki ülke, bir adaletsizliği, hukuksuzluğu konuşuyor. Keşke bu ifade ettiğimiz açlık sınırı altındaki ailelere sunacağımız ekonomik imkanlar, ayni imkanlar, etinden sütüne... Bunları dinleseydi insanlar. Şu günler paylaşarak, uzlaşarak, ekonomiyi canlandırma yönünde adımlar atabilseydik. Ama ne yazık ki bir avuç insanın demokrasiye uğrattığı o kötü günleri konuşuyoruz. Atlatacağız."

İmamoğlu, ''Rakibinizle bir ekranda konuşacak mısınız?'' sorusunu "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle. Benden nasıl bir cevap bekliyorlar, bilmiyorum. Daha ne olsun. Bu nedir? Sohbet etmektir, konuşmaktır, konuşabilmektir, insanlara cesaret verebilmektir. Bundan daha güzel ne olabilir?" şeklinde yanıtladı.

Gazeteciler, "Binali Yıldırım, 'Kendi başıma karar veremem.' derken sizi kastettiğini söyledi." şeklinde araya girince İmamoğlu, "Pası bana atıyorsa, ben 10 gündür söylüyorum. Hadi tamam, pası aldık. Cevap da veriyoruz. Zevkle. Düşünsünler, taşınsınlar, nasıl bir karar mekanizması varsa, kendilerine bırakıyoruz.'' şeklinde konuştu.

İmamoğlu, cuma namazını da aynı mahallede Çamçeşme Merkez Camisi'nde kıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, daha sonra seçim otobüsüyle Pendik turu attı.

Anadolu Ajansı
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