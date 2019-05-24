Antalya'da faytonlar kaldırılacak
Antalya'da, fayton kullanımına 10 Haziran'da son verilecek
|24 Mayıs 2019 16:13
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, 10 Haziran itibarıyla Antalya'da faytonların trafikten men edilmesi kararı aldıklarını belirtti.
Antalya'da 15, Alanya'da 4, Manavgat'ta bir olmak üzere 20 fayton işiyle uğraşan kişi olduğunu anlatan Böcek, "Faytoncuları mağdur etmeyeceğiz. Kendilerini ya da ailelerinden bir yakınını belediyede istihdam edeceğiz. Atları ise hayvanat bahçemize alacağız." ifadesini kullandı.
Antalya'da faytoncular hakkında, durak yerlerinde durulmadığı, hayvanların sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı ve koku gibi birçok şikayet bulunduğunu belirten Böcek, kentin temmuz ve ağustos aylarında çok sıcak olduğunu hatırlattı.
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