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Tüfekle selfie yaparken kendini vurdu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle özçekim yapmaya çalışırken kendisini ağır yaraladığı iddia edilen çocuk tedavi altına alındı
|24 Mayıs 2019 16:35
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde av tüfeğiyle özçekim yapmaya çalıştığı sırada kendisini vurduğu iddia edilen çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, Abdulkadir Odabaşı Caddesi'ndeki bir iş yerinde Erdoğan Ç. (15), özçekim yapmaya çalıştığı sırada elindeki av tüfeği ateş aldı.
Bacağından ağır yaralanan Erdoğan Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Öte yandan, olayı öğrenerek hastaneye gelen gencin annesi, ambulansı durdurarak oğlunun durumu hakkında bilgi aldı.
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