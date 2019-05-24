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2019 \ 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haluk Levent'e yaptığı açıklamada, mülakat olmayacağını söyledi.
 24 Mayıs 2019 16:37
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Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmıştı.

Unvan bazında kadro sayıları ise bugün memurlar.net'te yayımlandı.

Sanatçı Haluk Levent, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, mülakat olup olmayacağını sordu. Bakan Koca "mülakat olmayacağını" söyledi

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
Memurlar.Net - Özel

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