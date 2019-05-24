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Dolar ve evuro'da son rakamlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 24 Mayıs 2019 17:10
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Dolar ve evuro'da son rakamlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1310 6,1320 6,0740 6,0750
Avro 6,8480 6,8490 6,7990 6,8000
Sterlin 7,7220 7,7610 7,6630 7,7010
İsviçre Frangı 6,0620 6,0920 6,0340 6,0650
ANKARA
ABD Doları 6,1000 6,1600 6,0350 6,0950
Avro 6,7900 6,8600 6,7450 6,8150
Sterlin 7,6510 7,8170 7,6200 7,7630
Anadolu Ajansı
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