Dolar ve evuro'da son rakamlar
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|24 Mayıs 2019 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle :
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1310
|6,1320
|6,0740
|6,0750
|Avro
|6,8480
|6,8490
|6,7990
|6,8000
|Sterlin
|7,7220
|7,7610
|7,6630
|7,7010
|İsviçre Frangı
|6,0620
|6,0920
|6,0340
|6,0650
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1000
|6,1600
|6,0350
|6,0950
|Avro
|6,7900
|6,8600
|6,7450
|6,8150
|Sterlin
|7,6510
|7,8170
|7,6200
|7,7630
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