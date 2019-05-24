Irak'ın kuzeyine hava harekatında PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi
|24 Mayıs 2019 17:26
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatları neticesinde PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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