Manyas Belediye Başkanı: Personel maaşlarını ödeyemeyiz
|24 Mayıs 2019 17:45
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İller Bankası katkı payları her geçen gün azalan Manyas Belediyesi'nde personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntılar yaşanabileceği dile getiren Başkan Barçin, "İller Bankası'ndan bundan 5 ay önce belediyemize gönderilen katkı payı kesintilerin ardından aylık 500 - 600 bin TL idi. Ancak son aylarda katkı payımız 319 bin TL'lere kadar düştü. Oysa belediyenin aylık personel giderleri 420 bin lira, katkı paylarımız eski seviyelerine getirilmemesi halinde personel maaşlarının ödenmesinde yerel yönetim olarak zorluklar yaşayabiliriz" dedi.
Manyas Belediyesi'nin önceki yerel yönetimlerden borçlarla devir aldığını dile getiren Barçın, "Belediyenin yapılandırılan toplam borcu 18 milyon TL'dir. Bu borçların ödenmesi ve uygulamaya konulacak projeler için kaynak sıkıntısı yaşayabiliriz. Kaynak sıkıntısının aşılması için mülkiyeti belediyemize ait mülk ve arazilerin takası veya satışı gündemimize gelebilir" ifadesini kullandı.
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