AA muhabiri Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
|24 Mayıs 2019 17:59
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Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), memleketinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Nişancı için merkeze bağlı Söğütlü köyündeki cami önünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay, annesi Zöhre, babası Nafiz, kardeşleri Abdurrahman ve Faruk Serdar Nişancı, Emine Türkoğlu ve Zülal Bozdağ, kayınpederi Yaşar Mutlu'nun yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, AA Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazil Özsoy, bölgedeki bazı illerin gazeteciler cemiyeti başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Nişancı'nın cenazesi, Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu'nun ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanında dualar eşliğinde defnedildi.
Öte yandan, AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu, beraberindeki Öymez, Kaya ve Çeltik ile Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
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