Çankırı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Çankırı'da etkili olan dolu araç, çatı ve tarım arazilerine zarar verdi
|24 Mayıs 2019 18:12
|Yazdır
Kızılırmak ilçesi çevresindeki bazı köylerde saat 16.00'da başlayan sağanak, yerini ceviz büyüklüğündeki doluya bıraktı.
Bazı sürücüler araçlarını battaniye sararak doludan korumaya çalıştı, 15 dakika süren dolu nedeniyle tarım arazilerinde, araç ve çatılarda hasar meydana geldi.
Karadibek köyü sakinlerinden Emre Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolunun hasara yol açtığını belirterek, "Araba camları, çatılardaki kiremitler de kırıldı. Dolu yağışı Dedeköy, Bozkır köyü civarından başladı. Daha sonra Karadibek, Ayanpınar, Boyacıoğlu, Kapaklı köylerine yağdı. Buğday, arpa ekili tarlalarımız tamamen yerle bir oldu." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rusya, 20 ton çilek ve kayısıyı geri çevirdi
24 Mayıs 2019 19:25
|AA muhabiri Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
24 Mayıs 2019 17:59
|Keban Barajı'nda su seviyesi yükseldi, yollar su altında kaldı
24 Mayıs 2019 17:56
|'Hayvan kısırlaştırmasını kırsala yaymamzı lazım'
24 Mayıs 2019 17:35
|EPDK'den kar marjı açıklaması
24 Mayıs 2019 16:57
|Antalya'da faytonlar kaldırılacak
24 Mayıs 2019 16:13
|Meteorolojiden fırtına uyarısı
24 Mayıs 2019 15:36
|İklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmediler
24 Mayıs 2019 15:34
|Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
24 Mayıs 2019 15:27
|Trafikte sürücülerin makas atma yarışı kamerada
24 Mayıs 2019 15:08