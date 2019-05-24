Adana'daki terör örgütü PKK davasında 2 sanığa ceza
|24 Mayıs 2019 18:21
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Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 4 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Kerem Şendul, Murat Yıldız, M.K. ve M.T. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık Yıldız savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne sürerek, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Silahlı bir eyleme katılmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar Kerem Şendul ve Murat Yıldız'ın üzerilerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması, sanıklar M.K. ve M.T'nin ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kerem Şendul ve Murat Yıldız'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. M.K. ve M.T'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.
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