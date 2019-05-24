Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|24 Mayıs 2019 18:23
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BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 87.153,69, en düşük 83.535,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 azalışla 86.072,28 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,52 artışla 250,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,48 değer kazancıyla 1.670,00 lira oldu. Geçen hafta 406,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 408,00 liraya yükseldi.
Bu hafta avro yüzde 0,56 değer kazanarak 6,8000 liraya, ABD doları da yüzde 0,46 artarak 6,0750 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,08 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,56 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
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