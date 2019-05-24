1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yeni istihdamlar, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: Yeni istihdamlar, mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır
 24 Mayıs 2019 18:42
Yazdır
'Yeni istihdamlar, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamuda istihdam edilecek 29 bin 689 yeni sağlık personeli ile çalışanların rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu belirten Durmuş, sağlık çalışanlarının bir ayda tuttuğu nöbet sayısının 10'dan fazla olmasının çalışma sürelerinin uzunluğu ve iş yükünün fazla olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Durmuş, sağlık çalışanı istihdamının maksimum düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni istihdamlar, mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır. Tüm unvan ve branşlarda yeni alımların devam etmesi temennisi ile istihdam açıklamasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyor, mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: Keyfi olarak İstanbulluların paraları çarçur ediliyor
24 Mayıs 2019 18:39		 Manyas Belediye Başkanı: Personel maaşlarını ödeyemeyiz
24 Mayıs 2019 17:45
Akar'ın CHP'li Özel'e açtığı tazminat davası görülmeye başlandı
24 Mayıs 2019 17:31		 Kılıçdaroğlu: YSK kararıyla kendini yok saymıştır
24 Mayıs 2019 16:59
Yıldırım'dan, İmamoğlu ile televizyona çıkma sorusuna yanıt
24 Mayıs 2019 16:45		 İmamoğlu: İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle
24 Mayıs 2019 16:11
Binali Yıldırım: İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var
24 Mayıs 2019 15:56		 Komünist başkanın 'Dersim' kararını mahkeme durdurdu
24 Mayıs 2019 15:53
'Yusufeli'nde hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz'
24 Mayıs 2019 15:50		 Hilmi Güler: Huawei ile ortak çalışma imkanımız olacak
24 Mayıs 2019 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Vize dolandırıcılarının gözaltı süresi uzatıldı19:28 - Eski kursiyer pilot teğmen: Üstlerim tarafından kandırıldım19:25 - Rusya, 20 ton çilek ve kayısıyı geri çevirdi19:21 - Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı19:06 - Sözde yurtta sulh konseyi üyeleri davayı uzatmaya çalışıyor19:02 - 'Türkiye'nin ekonomisini doğradan hedef alıyorlar'19:00 - SPK'dan Adese Alışveriş Merkezlerine işlem yasağı18:57 - 'Kadın öğretim elemanlarımızın sayısı Avrupa'ya göre çok yüksek'18:42 - 'Yeni istihdamlar, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'18:39 - İmamoğlu: Keyfi olarak İstanbulluların paraları çarçur ediliyor
18:37 - Kastamonu'daki FETÖ davalarında 1 sanığa ceza18:23 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:21 - Adana'daki terör örgütü PKK davasında 2 sanığa ceza18:12 - Çankırı'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı18:02 - Cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı17:59 - AA muhabiri Nişancı son yolculuğuna uğurlandı17:56 - Keban Barajı'nda su seviyesi yükseldi, yollar su altında kaldı17:45 - Manyas Belediye Başkanı: Personel maaşlarını ödeyemeyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
Sağlık Bakanı'ndan mülakat açıklaması
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
KHK'lılar sandıkta böyle görev almış
Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
Doktor eşini bıçaklayan hemşireye adli kontrol
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dondurma 5
yatak 3
tsk'ya er olarak giren generalliğe kadar yükselebilecek 3
tutun kolonyasi 5
kendi söküğünü dikememek 2
Pokut yaylası 1
iki dil bir bavul 1
deneme 2
türkiye kupası 6
çok da şey etmemek lazım 2
SON İLANLAR
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam