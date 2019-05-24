'Yeni istihdamlar, sağlık çalışanlarına nefes aldıracak'
|24 Mayıs 2019 18:42
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Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, kamuda istihdam edilecek 29 bin 689 yeni sağlık personeli ile çalışanların rahat bir nefes alacağını ifade etti.
Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama bekleyen sağlık çalışanlarına verdiği müjdeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.
Sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğunu belirten Durmuş, sağlık çalışanlarının bir ayda tuttuğu nöbet sayısının 10'dan fazla olmasının çalışma sürelerinin uzunluğu ve iş yükünün fazla olduğunun göstergesi olduğuna dikkati çekti.
Durmuş, sağlık çalışanı istihdamının maksimum düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yeni istihdamlar, mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına ve çalışma sürelerinin kısalmasına, iş yaşamı ile aile yaşamının uyumlu hale gelmesine ve çalışanların bir nebze de olsa rahat nefes almasına katkı sunacaktır. Tüm unvan ve branşlarda yeni alımların devam etmesi temennisi ile istihdam açıklamasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyor, mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diyoruz."
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