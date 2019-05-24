SPK'dan Adese Alışveriş Merkezlerine işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi
|24 Mayıs 2019 19:00
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SPK haftalık bültenine göre, kurul, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 8 Mayıs 2019-22 Mayıs 2019 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 1 kişiye borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasını, İttifak Holding, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik, Seha İnşaat Mühendislik Maden Turizm Sanayi ve Ticaret'e 27 Mayıs 2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere Adese Alışveriş Merkezleri pay piyasasında 6 ay işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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