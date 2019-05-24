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Muğla'da öğrenci servisi refüje çarptı: 7 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci minibüsünün refüje çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı
|24 Mayıs 2019 19:21
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Orhan Kaçar'ın kullandığı 48 S 0587 plakalı öğrenci minibüsü, Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda refüje çarptı.
Kazada 7 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekibi, hafif şekilde yaralanan 5 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 2'si Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından Bodrum-Milas kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, servis minibüsünün refüje çarpması ve trafik ışıkları ve tabelaların devrilmesi yer alıyor.
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