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Vize dolandırıcılarının gözaltı süresi uzatıldı

Tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 86'dan 92'ye yükseldi
 24 Mayıs 2019 19:35
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Vize dolandırıcılarının gözaltı süresi uzatıldı

Yurt dışına seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 92'ye yükseldi. Gözaltına alınanlardan 86'sının gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattıkları soruşturmayı derinleştirdi. Devam eden soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik 22 Mayıs'ta Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 86'dan 92'ye yükseldi.

Şebekenin kullandığı tüm yöntemler ile internet, telefon ve banka hesaplarındaki trafiği mercek alan polis ekiplerinin, aylarca süren teknik takip sonucu yakalananlardan 86'sının gözaltı süresi ise 4 gün uzatıldı.

- Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar ve çok sayıda şikayet dilekçesi sonrası başlattığı soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran büyük çapta bir suç örgütünü ortaya çıkarmıştı.

Soruşturma kapsamında, vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarının taklit edildiğini belirleyen polis, şebekenin kullandığı yöntemleri mercek altına alınmıştı.

İnternet arama motorlarında "vize, vize almak istiyorum ve Schengen vizesi" gibi anahtar kelimeler üzerinde arama yapan vatandaşların, ilk sıralarda yer alan ve aracı kurumların resmi internet sitesi görünümündeki sahte sitelere girdikleri ve online başvuru aracılığıyla kişisel bilgilerini paylaşarak "hizmet ücreti" adı altında ödeme yaptıkları tespit edilmişti.

- Google'a günlük 20 bin lira ödeme

Şebekenin kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin lira ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlenmişti.

Ayrıca şebeke üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden "0850"li numaralar kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarılmıştı.

Tespiti yapılan IP adresleri, iş yerleri ve ödemelerin yapıldığı hesap numaralarının izini süren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylarca süren teknik takip sonucu şebeke üyeleri ile aralarında çağrı merkezi çalışanlarının da bulunduğu 110 şüphelinin kimliğini belirlemişti.

Ankara merkezli olarak Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Mardin, Eskişehir, Gaziantep ve Balıkesir'de 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 86'sı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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