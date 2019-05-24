Bursa'da, 3 hastanenin kapatılacağı iddiasına tepki
|24 Mayıs 2019 19:55
|Yazdır
Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Evi'nin kapatılacağı iddiasıyla vatandaşlar Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Eyleme Tabipler ve Eczacılar odaları temsilcileri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.
1 Haziran'da kapatılacağı iddia edilen hastanelerden biri olan Bursa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Biz bu uygulamaya karşıyız. Şehir Hastanesi'nin uzaklığı göze alındığında, sağlık hizmeti almak isteyen hastaların birçok anlamda kayba uğraması kaçınılmaz. Hatta mesafeyi, yolun uzaklığını göze aldığımızda, birçok vatandaşın yolda, acil durumlarda hayatını kaybetme riski mevcut" diye konuştu.
Eyleme katılan vatandaşlardan Fetih Keçeli kendisinin ve kızının Muradiye Devlet Hastanesi'nde doğduğunu belirterek, "1954 yılında bu hastanede doğdum, kızımda bu hastanede doğdu. Doğma büyüme buralıyım. Burası tarihi bir yer kapatılmasını istemiyoruz" dedi.
Bölge esnafı ve eczacılar ise Bursa Devlet Hastnaesi'nin hizmetlerine devam etmesinin hem Bursa için hem de esnaf için yararlı olacağını ifade ettiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Motosiklet ambulanslar göreve başladı
24 Mayıs 2019 15:23
|'Biyoyazıcılarla iyileşmeyen yaralar için deri basılabilecek'
24 Mayıs 2019 12:05
|'Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir'
22 Mayıs 2019 19:44
|'İftardan sonra peş peşe sigara içmeyin'
22 Mayıs 2019 19:40
|Beyin ölümü gerçekleşen SGK müdüründen organ bağışı
22 Mayıs 2019 09:22
|'Türkiye'nin sağlık sistemi dünyaya örnek'
21 Mayıs 2019 11:17
|Bu hastalıklar evliliğe engel
21 Mayıs 2019 11:02
|Ramazan'da bildik tanıdık bir sorun: Reflü
21 Mayıs 2019 10:35
|'Suriye krizi, küresel siyaset ve insanlık adına da bir test olmuştur'
21 Mayıs 2019 10:26
|Ramazanda 'kişiye özel uyku düzeni' tavsiyesi
20 Mayıs 2019 20:00