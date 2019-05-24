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Bursa'da, 3 hastanenin kapatılacağı iddiasına tepki

Bursa'da şehir hastanesinin hizmete girmesiyle 3 hastanenin kapatılacağı iddiası bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu
 24 Mayıs 2019 19:55
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Bursa'da, 3 hastanenin kapatılacağı iddiasına tepki

Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğum Evi'nin kapatılacağı iddiasıyla vatandaşlar Devlet Hastanesi önünde eylem yaptı. Eyleme Tabipler ve Eczacılar odaları temsilcileri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1 Haziran'da kapatılacağı iddia edilen hastanelerden biri olan Bursa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, "Biz bu uygulamaya karşıyız. Şehir Hastanesi'nin uzaklığı göze alındığında, sağlık hizmeti almak isteyen hastaların birçok anlamda kayba uğraması kaçınılmaz. Hatta mesafeyi, yolun uzaklığını göze aldığımızda, birçok vatandaşın yolda, acil durumlarda hayatını kaybetme riski mevcut" diye konuştu.

Eyleme katılan vatandaşlardan Fetih Keçeli kendisinin ve kızının Muradiye Devlet Hastanesi'nde doğduğunu belirterek, "1954 yılında bu hastanede doğdum, kızımda bu hastanede doğdu. Doğma büyüme buralıyım. Burası tarihi bir yer kapatılmasını istemiyoruz" dedi.

Bölge esnafı ve eczacılar ise Bursa Devlet Hastnaesi'nin hizmetlerine devam etmesinin hem Bursa için hem de esnaf için yararlı olacağını ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı
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