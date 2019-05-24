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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kazaya dair önemli iddia

Bir kısım müşteki avukatı Kemal Yavuz, arama-kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığını, usule uygun kriz merkezi oluşturulmadığını söyledi. Sanıklardan Hüsamettin Bulut'u arama kurtarmanın yapıldığı sahada görmediğini ifade eden Yavuz, "Genelkurmaydan sahte koordinat geldi, bu bir FETÖ operasyonudur. Bunu nasıl yaptıklarını iyi biliyoruz, bu ahtapotun kollarının nereye uzandığını tek tek biliyoruz. Köylüler elleriyle işaret ederek helikopterin gittiği yeri söylüyordu ama Genelkurmaydan gelen koordinat bizi batıya yönlendiriyordu. Orada arama kurtarmanın yanlış yere yönlendirildiğine ilişkin itirazlarımız dinlenmedi." dedi.
 24 Mayıs 2019 20:29
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Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kazaya dair önemli iddia

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmada, sanık savunmalarının ardından mahkeme heyetince şikayetçilerin davaya katılma talepleri karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, aralarında Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in de bulunduğu şikayetçilerin duruşmaya katılma taleplerini kabul etti. BBP'nin katılma talebi ise suçtan doğrudan zarar görme ihtimali bulunmadığından reddedildi.

Daha sonra Daire Başkanı Şakir Aktı tarafından müşteki avukatlarına söz verildi.

Bir kısım müşteki avukatı Kemal Yavuz, arama-kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığını, usule uygun kriz merkezi oluşturulmadığını söyledi.

Sanıklardan Hüsamettin Bulut'u arama kurtarmanın yapıldığı sahada görmediğini ifade eden Yavuz, "Genelkurmaydan sahte koordinat geldi, bu bir FETÖ operasyonudur. Bunu nasıl yaptıklarını iyi biliyoruz, bu ahtapotun kollarının nereye uzandığını tek tek biliyoruz. Köylüler elleriyle işaret ederek helikopterin gittiği yeri söylüyordu ama Genelkurmaydan gelen koordinat bizi batıya yönlendiriyordu. Orada arama kurtarmanın yanlış yere yönlendirildiğine ilişkin itirazlarımız dinlenmedi." dedi.

Yavuz, kaza yerinin aranmasına engel olunduğunu savundu. Helikopterin kabinine karbonmonoksit enjekte edildiğini ileri süren Yavuz, jetlerin bu gaza maruz kalan pilotun kullandığı helikopteri oluşturulan türbülans ile kasten düşürdüğünü, bu durumun Erzurum Dumlu Radar Mevzi Komutanlığı'nda 2014'te yapılan keşifle görüldüğünü söyledi.

Diğer müşteki avukatları ise olayın cinayet olduğunu, sanıkların kasten öldürmeden yargılanması gerektiğini kaydetti.

Müşteki ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e bıraktı.
Anadolu Ajansı
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