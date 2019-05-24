Sivas'ta kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ağaçları kökünden söktü
|24 Mayıs 2019 20:44
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