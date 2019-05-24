'OSB'ler aynı zamanda birer lojistik merkezidir'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, artık sanayi bölgelerinin sadece üretim merkezi değil aynı zamanda birer lojistik merkezi olduğunu, yeni bir çalışmayla bazı OSB'leri lojistik merkez yapılabilir hale getireceklerini ifade etti.

Büyükdede, Yalova programı kapsamında Vali Muammer Erol'u ziyaret etti, Çiftlikköy ilçesinde yapılması planlanan Avrasya Giyim İhtisas OSB, Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Gemi İhtisas OSB, Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB ve Çiçekçilik OSB'lerinin kurulacağı alanları ziyaret etti.

Avrasya Giyim İhtisas OSB'nin şantiyesini ziyaret eden Büyükdede, bir otelde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon İşbirliği 3. Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

OSB temsilcilerinin konuşmalarının ardından söz alan Büyükdede, son yönetmeliklerle OSB'lerde iyileştirmeler yaptıklarını, son dönemde lojistik konusunda ağırlık verdiklerini aktardı.

Büyükdede, şöyle konuştu:

"Artık sanayi bölgeleri sadece üretim merkezi değil aynı zamanda birer lojistik merkezidir. Yeni çalışmamızda aşağı yukarı yüzde 10'unu içinde lojistik merkez yapılabilir hale getirmek istiyoruz. OSB'lerin içinde de gümrüklü lojistiklere ihtiyaç var. Dün lojistik toplantımız vardı. 6 bakan yardımcısı olarak görevdeyiz. Bunu Ulaştırma Bakan Yardımcımız götürüyor. Orada şu anda Türkiye'nin lojistiğini planlıyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Erol, Büyükdede'ye plaket takdim etti.

Toplantıda OSB'lerin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.